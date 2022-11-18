Франция — Австралия. Прогноз на матч чемпионата мира (22.11.2022)

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вчера, 17:41

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить на победу номинальных хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.75. В случае ничейного результата порадует коэффициент 6, а если победят австралийцы, то зайдет ставка по коэффициенту 12.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

Франция неудачно провела минувший розыгрыш Лиги наций, в котором заняла третье место и соответственно не продолжит борьбу за трофей. В последнем туре команда встречалась со сборной Дании и была на выезде разбита (0:2). В целом действующие чемпионы мира подходят к турниру не в лучшей форме и защитить трофей им будет крайне трудно, учитывая кадровые потери в атаке и центре поля.

Австралия имела большие проблемы в квалификации, но попала в раунд плей-офф, где смогла в серии пенальти одолеть сборную Перу и получить заветную путевку на турнир. Позже команда провела два контрольных поединка с Новой Зеландией и обыграла ее (1:0) и (2:0).

Информация для ставок

Франция смогла победить лишь раз в последних шести встречах

Победная серия Австралии насчитывает пять матчей (с учетом серии пенальти)

Пять последних поединков с участием Франции закончились результатом ТМ 2.5

Пять из семи последних игр Австралии завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке, скорее всего, будет тотальное преимущество европейской сборной, которая несмотря на все трудности уверенно выиграет и возьмет три очка. Предлагаем сделать ставку на победу сборной Франции с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по интересному коэффициенту 1.75.