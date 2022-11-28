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Канада – Марокко. Прогноз на матч чемпионата мира (01.12.2022)

вчера, 18:12
Сборная Марокко

Ставки букмекеров

Сборная Марокко считается умеренным фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу номинальных гостей принимаются по коэффициенту 2.12. За ничью выставлена цена 3.62, а победа сборной Канады доступна по котировке 3.70.

Чемпионат мира 2022
Канада
Марокко
ПроигрышПроигрыш
- : -
01 декабря 2022, 18:00
четверг
ВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.653.452.15
Лига Ставок 3.05 3.30 2.46
Мелбет 2.90 3.30 2.55
1XBET 3.64 3.60 2.16

Если анализировать линию голов, то здесь аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низовому исходу. Вариант ставки ТМ(2,5) гола оценивается в 1.75, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Канада лишилась шансов пройти в плей-офф чемпионата мира. После стартового поражения от Бельгии (0:1) команда уступила Хорватии с крупным счетом (1:4). Отметим, что гол в ворота хорватов стал для сборной Канады дебютным на чемпионатах мира.

Марокко находится в шаге от того, чтобы пройти в 1/8 финала ЧМ-2022. Выступления на групповой стадии представитель Африки начал с ничейного матча против Хорватии (0:0). Затем марокканские футболисты добились сенсационной победы над Бельгией (2:0), которая считалась главным фаворитом квартета F.

Информация для ставок

  • Канада проиграла в 3 из прошлых 5 матчей
  • Сборная Марокко победила Канаду (4:0) в единственной очной встрече
  • Сборная Марокко не проигрывала в 9 предыдущих матчах всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что сборная Марокко сможет набрать очки в матче против Канады. Предлагаем поставить на нулевую фору марокканцев по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.24 1.63 1.67 2.17
Мелбет 1.67 2.28
1XBET 1.86 2.10
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