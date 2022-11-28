Канада – Марокко. Прогноз на матч чемпионата мира (01.12.2022)

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вчера, 18:12

Ставки букмекеров

Сборная Марокко считается умеренным фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу номинальных гостей принимаются по коэффициенту 2.12. За ничью выставлена цена 3.62, а победа сборной Канады доступна по котировке 3.70.

Если анализировать линию голов, то здесь аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низовому исходу. Вариант ставки ТМ(2,5) гола оценивается в 1.75, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Канада лишилась шансов пройти в плей-офф чемпионата мира. После стартового поражения от Бельгии (0:1) команда уступила Хорватии с крупным счетом (1:4). Отметим, что гол в ворота хорватов стал для сборной Канады дебютным на чемпионатах мира.

Марокко находится в шаге от того, чтобы пройти в 1/8 финала ЧМ -2022. Выступления на групповой стадии представитель Африки начал с ничейного матча против Хорватии (0:0). Затем марокканские футболисты добились сенсационной победы над Бельгией (2:0), которая считалась главным фаворитом квартета F.

Информация для ставок

Канада проиграла в 3 из прошлых 5 матчей

Сборная Марокко победила Канаду (4:0) в единственной очной встрече

Сборная Марокко не проигрывала в 9 предыдущих матчах всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что сборная Марокко сможет набрать очки в матче против Канады. Предлагаем поставить на нулевую фору марокканцев по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.