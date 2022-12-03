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Португалия – Швейцария. Прогноз на матч чемпионата мира (06.12.2022)

вчера, 10:27
Сборная Португалии

Ставки букмекеров

Эксперты видят Португалию фаворитом этого поединка. Ставки на победу номинальных хозяев игры букмекеры принимают по коэффициенту 1.92. Заключить пари на ничью в основное время поединка можно по цене 3.50, а победа Швейцарии играется по котировке 4.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.913.424.68
1XBET 1.94 3.48 4.68

Компания Лига Ставок также выставила линию голов, в которой перевес на стороне низового исхода: поставить на ТМ(2,5) гола можно по цене 1.61, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Португалия заранее завоевала первое место группы, одержав стартовые победы над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0). Решение поставленной задачи позволило команде провести ротацию состава на заключительный поединок квартета против Южной Кореи, в котором португальцы пропустили второй гол в компенсированное время (1:2) и уступили сопернику.

Швейцария пробилась в плей-офф из сложной группы, где также выступали Бразилия, Сербия и Камерун. «Крестоносцы» стартовали в квартете с минимальной победы над представителем Африки (1:0), а в заключительном туре швейцарские футболисты сумели одолеть сербов в результативном противостоянии, заняв итоговое второе место. Выделим, что в игре против Бразилии швейцарцы уступили с минимальным счетом (0:1), дав достойный отпор главному фавориту турнира.

Информация для ставок

  • Португалия выиграла в 3 из 4 матчей против Швейцарии
  • Португалия забивала и пропускала голы в 2 из 3 матчей ЧМ-2022
  • Швейцария отличалась голами в 2 из 3 поединков групповой стадии чемпионата мира

Прогноз

По нашему мнению, противостояние Португалии и Швейцарии получится упорным. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.02 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.67 2.30 1.32 3.52
1XBET 1.70 2.33
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:34
Португалия не проиграет в основное время
Гость
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