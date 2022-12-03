Португалия – Швейцария. Прогноз на матч чемпионата мира (06.12.2022)

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вчера, 10:27

Ставки букмекеров

Эксперты видят Португалию фаворитом этого поединка. Ставки на победу номинальных хозяев игры букмекеры принимают по коэффициенту 1.92. Заключить пари на ничью в основное время поединка можно по цене 3.50, а победа Швейцарии играется по котировке 4.70.

Компания Лига Ставок также выставила линию голов, в которой перевес на стороне низового исхода: поставить на ТМ(2,5) гола можно по цене 1.61, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Португалия заранее завоевала первое место группы, одержав стартовые победы над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0). Решение поставленной задачи позволило команде провести ротацию состава на заключительный поединок квартета против Южной Кореи, в котором португальцы пропустили второй гол в компенсированное время (1:2) и уступили сопернику.

Швейцария пробилась в плей-офф из сложной группы, где также выступали Бразилия, Сербия и Камерун. «Крестоносцы» стартовали в квартете с минимальной победы над представителем Африки (1:0), а в заключительном туре швейцарские футболисты сумели одолеть сербов в результативном противостоянии, заняв итоговое второе место. Выделим, что в игре против Бразилии швейцарцы уступили с минимальным счетом (0:1), дав достойный отпор главному фавориту турнира.

Информация для ставок

Португалия выиграла в 3 из 4 матчей против Швейцарии

Португалия забивала и пропускала голы в 2 из 3 матчей ЧМ -2022

-2022 Швейцария отличалась голами в 2 из 3 поединков групповой стадии чемпионата мира

Прогноз

По нашему мнению, противостояние Португалии и Швейцарии получится упорным. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.02 в БК Лига Ставок.