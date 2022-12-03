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Япония – Хорватия. Прогноз на матч чемпионата мира (05.12.2022)

вчера, 09:27
Сборная Хорватии

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, больше шансов пройти в четвертьфинал чемпионата мира у хорватской сборной. Ставки на победу «шашечных» принимаются по коэффициенту 2.13. Поставить на ничью можно с котировкой 3.40, а победа Японии идет по цене 3.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.003.232.13
1XBET 3.92 3.44 2.13

Аналитики компании Лига Ставок также считают, что этот четвертьфинал ЧМ-2022 получится низовым. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.61, ТБ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Япония чудесным образом пробилась в плей-офф чемпионата мира. Победа над Испанией (2:1) в заключительном туре групповой стадии позволила «самураям» не только выйти в 1/8 финала, но и сделать это с первого места квартета. Напомним, что в первом матче турнира японцы одолели Германию (2:1), а затем неожиданно уступили Коста-Рике (0:1).

Хорватия попала в плей-офф ЧМ-2022 со второй строчки квартета, где сенсационно победила команда Марокко. В стартовом туре хорваты разделили очки с марокканцами (0:0), а затем одержали убедительную победу над Канадой (4:1). В решающем матче с Бельгией сборная Хорватии сыграла прагматично, добившись нужной ничей (0:0).

Информация для ставок

  • Хорватия не проигрывала в двух матчах против Японии – ничья (0:0) и минимальная победа (1:0)
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в двух очных матчах
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 2 из 3 матчей Хорватии на ЧМ-2022

Прогноз

Япония и Хорватия вряд ли станут рисковать в матче 1/8 финала чемпионата мира. С учетом того, что обе команды умеют надежно обороняться, предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.61 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.78 1.63 2.39 1.30 3.73
1XBET 1.66 2.41
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