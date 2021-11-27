«Черноморец» — «Десна». Прогноз на матч Украинской Премьер-лиги (27.11.2021)

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27 ноября 2021, 01:26

В очередном матче 16 тура УПЛ нас порадует игра в Одессе, где «Черноморец» примет «Десну». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определиться не смогли. «Десна» играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.46. В случае победы «Черноморца» порадует коэффициент 2.8, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.42.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.88. Тотал меньше 2.5 голов предлагают по коэффициенту 1.92. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Черноморец» два минувших тура провел очень ярко и сначала порадовал болельщиков невероятной победой (4:3) над «Рухом», а затем огорчил унизительным поражением (1:6) от «Динамо». Одесский коллектив находится в зоне вылета, набрав всего 11 очков после 15 сыгранных поединков.

«Десна» также не демонстрирует стабильных результатов и не радует болельщиков обилием набранных очков. Черниговский коллектив сумел на выезде обыграть «Львов» (2:0), но следом минимально уступил на своем поле «Колосу» со счетом 0:1.

Информация для ставок

«Черноморец» пропускает дома в девяти поединках кряду

«Десна» победила лишь один раз в крайних восьми матчах

Три из четырех последних игр «Черноморца» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Минувшая очная встреча завершилась победой «Десны» (3:0)

Прогноз

Игра будет проходить без преимущества одной из команд, и вполне возможно, что ничья будет здесь закономерным результатом. Рискнуть и сделать ставку на данный исход можно по коэффициенту 3.42 в букмекерской Мелбет.