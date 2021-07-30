«ЧФР Клуж» — «Чиндия Тырговиште». Прогноз на матч чемпионата Румынии (31.07.2021)

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вчера, 06:13

В 3-м туре румынской Лиги 1 «ЧФР Клуж» на домашней арене сыграет против «Чиндии». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «ЧФР Клуж» явным фаворитом этого поединка. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.45, ничейный результат оценивается в 4.2, а победа «Чиндии» представлена коэффициентом 7.7.

Поставить на тотал больше (2,5) голов можно с котировкой 2.18, коэффициент на низовой исход встречи (ТМ 2,5) составил 1.74.

Форма команд

«Клуж» завоевал чемпионский трофей в прошлом сезоне и успешно начал защиту титула в новом чемпионате. Команда в стартовом туре победила дома «Крайову» (3:2), а во втором разобралась на выезде с «Академикой» (2:1). Помимо этого, «Клуж успешно выступает в квалификации Лиги чемпионов, где команда прошла в 3-й отборочный раунд после двух побед над „Линкольн Ред Импс“ (2:1, 2:0).

„Чиндия“ пока не может похвастаться положительными результатами в новом розыгрыше чемпионата Румынии. В стартовом матче сезона команда уступила на выезде „Рапиду“ (0:1), а затем поделила очки на домашней арене в матче с „Сепси“ (1:1).

Информация для ставок

„ЧФР Клуж“ побеждал „Чиндию“ в 4 из 5 очных встреч во всех турнирах

„Чиндия“ не забивала в 2 гостевых матчах против „Клужа“

„Чиндия“ не побеждала в 3 предыдущих гостевых играх чемпионата

Прогноз

„Клуж“ постепенно втягивается в сезон и почти набрал оптимальные кондиции. В домашней игре против удобного соперника чемпион Румынии вряд ли допустит осечку. Однако „Чиндия“ редко крупно проигрывает в гостях. Предлагаем комбинированную ставку на победу „Клужа“ и ТМ (3,5) по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.15 на победу гостей в матче „Нанси“ — „Тулуза“.