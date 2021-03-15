«Читтаделла» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии В (16.03.2021)

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вчера, 22:15

В рамках 29-го тура второго по силе чемпионата Италии «Читтаделла» принимает на своем поле «Салернитану». Матч состоится 16 марта, а мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Читтаделла» имеет значительное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 2.08. На успех «Салернитаны» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.75, а ничья идёт по коэффициенту 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.05. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 1.77.

Форма команд

«Салернитана» идет на третьем месте в Серии B и является реальным претендентом на повышение в классе. Команда давно не проигрывает и отстает от лидера на 6 очков. Чтобы получить прямой выход в Серию А, коллективу необходимо занять первые два места, иначе придется играть в стыковых матчах плей-офф. В прошлом туре «Салернитана» сыграла вничью с «Козенцей» (0:0), а ранее победила «Кремонезе» (1:0).

«Читтаделла» немного сдала свои позиции и только в последнем туре смогла прервать серию без побед из нескольких матчей. Клуб удерживает шестую позицию в таблице, однако плотность команд высокая. В прошлом туре «Читтаделла» смогла победить «Пизу» (2:0), а немного ранее сыграла вничью с «Эмполи» (1:1).

Информация для ставок

· «Салернитана» не проигрывает десять матчей подряд в чемпионате.

· «Читтаделла» выиграла пять домашних матчей из десяти в Серии А.

· «Читтаделла» выиграла последние пять домашних матчей против «Салернитаны».

· Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей.

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, чтобы продолжать борьбу за выход в Серию А. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.08.