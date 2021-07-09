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«Цинциннати» — «Коламбус Крю». Прогноз на матч МЛС (10.07.2021)

вчера, 04:57

«Цинциннати» и «Коламбус Крю» сыграют между собой в рамках регулярного чемпионата МЛС. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.373.453.16
Лига Ставок 2.39 3.15 3.10
Мелбет 2.34 3.34 3.12
1XBET 2.34 3.34 3.12

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет в этом матче отдает предпочтение «Цинциннати». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.38, ничейный исход оценивается в 3.4, а победа «Коламбус Крю» представлена коэффициентом 3.01.

Заключить пари на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.07, ТМ (2,5) – 1.83.

Форма команд

В трех последних турах чемпионата МЛС футболистам «Цинциннати» удалось пополнить копилку клуба на семь очков. Команда одержала выездные победы над «Чикаго Файр» (1:0) и «Торонто» (2:0), а также сыграла вничью в гостях с «Хьюстон Динамо» (1:1). Эти успехи позволили команде подняться на 12-е место в турнирной таблице. В новом сезоне «Цинциннати» уже потерпел пять поражений.

«Коламбус Крю» не побеждал в трех последних матчах чемпионата МЛС. В этот период команда минимально уступила в гостях «Филадельфии Юнион» (0:1), а также поделила очки ФК «Остин» (0:0) и «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2). Прежде гости предстоящей игры смогли оформить три победы кряду, обыграв «Нью-Йорк Сити» (2:1), «Торонто» (2:1) и «Чикаго Файр» (2:0). В турнирной таблице чемпионата «Коламбус Крю» находится на девятой строчке.

Информация для ставок

  • «Цинциннати» проигрывал в 6 последних домашних матчах чемпионата
  • «Коламбус Крю» проиграл 4 из 6 прошлых гостевых матчей во всех турнирах
  • В 3 из 5 прошлых очных встреч команд прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Цинциннати» отлично проявил себя в прошлых турах, но домашние матчи команда проводит очень плохо. «Коламбус Крю», в свою очередь, попытается прервать череду неудач, поэтому от обеих команд стоит ожидать нацеленности на ворота соперника. Предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да», которая в букмекерской конторе Фонбет доступна по коэффициенту 1.85.

По слухам, этим летом состав «Цинциннати» может пополнить защитник сборной Италии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.55 1.81 2.08
Лига Ставок 2.34 1.55 1.70 2.07 1.37 2.95
Мелбет 1.77 2.16
1XBET 7.69 1.10
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shlomo
shlomo
вчера в 07:10
Игра на три результата
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