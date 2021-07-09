«Цинциннати» — «Коламбус Крю». Прогноз на матч МЛС (10.07.2021)

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вчера, 04:57

«Цинциннати» и «Коламбус Крю» сыграют между собой в рамках регулярного чемпионата МЛС . Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет в этом матче отдает предпочтение «Цинциннати». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.38, ничейный исход оценивается в 3.4, а победа «Коламбус Крю» представлена коэффициентом 3.01.

Заключить пари на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.07, ТМ (2,5) – 1.83.

Форма команд

В трех последних турах чемпионата МЛС футболистам «Цинциннати» удалось пополнить копилку клуба на семь очков. Команда одержала выездные победы над «Чикаго Файр» (1:0) и «Торонто» (2:0), а также сыграла вничью в гостях с «Хьюстон Динамо» (1:1). Эти успехи позволили команде подняться на 12-е место в турнирной таблице. В новом сезоне «Цинциннати» уже потерпел пять поражений.

«Коламбус Крю» не побеждал в трех последних матчах чемпионата МЛС . В этот период команда минимально уступила в гостях «Филадельфии Юнион» (0:1), а также поделила очки ФК «Остин» (0:0) и «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2). Прежде гости предстоящей игры смогли оформить три победы кряду, обыграв «Нью-Йорк Сити» (2:1), «Торонто» (2:1) и «Чикаго Файр» (2:0). В турнирной таблице чемпионата «Коламбус Крю» находится на девятой строчке.

Информация для ставок

«Цинциннати» проигрывал в 6 последних домашних матчах чемпионата

«Коламбус Крю» проиграл 4 из 6 прошлых гостевых матчей во всех турнирах

В 3 из 5 прошлых очных встреч команд прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Цинциннати» отлично проявил себя в прошлых турах, но домашние матчи команда проводит очень плохо. «Коламбус Крю», в свою очередь, попытается прервать череду неудач, поэтому от обеих команд стоит ожидать нацеленности на ворота соперника. Предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да», которая в букмекерской конторе Фонбет доступна по коэффициенту 1.85.

По слухам, этим летом состав «Цинциннати» может пополнить защитник сборной Италии.