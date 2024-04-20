ЦСКА — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (20.04.2024)

1713610369

сегодня, 13:52

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.54. Сделать выбор в пользу гостей можно по 6.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

ЦСКА борется за призовые места в этом сезоне и на данный момент располагается на четвертом месте. В активе клуба 37 набранных баллов, и он уступает десять очков лидеру. В домашней игре против очень слабого на данном отрезке чемпионата «Ахмата», от «армейцев» ждут уверенную победу, которая поможет сократить отставание от конкурентов, если они потеряют очки. В прошлом матче кубка России ЦСКА обыграл «Балтику» (2:0), а в чемпионате поделил очки с «Локомотивом» (3:3).

«Ахмат» находится в большом кризисе и уже опустился в зону вылета РПЛ . Тренерскому штабу нужно срочно менять ситуацию и набирать очки, чтобы подняться выше по турнирной таблице. В данной ситуации на выезде с ЦСКА это будет сделать проблематично, поэтому любой результат кроме поражения будет успешным. Два последних матча «Ахмата» завершились неприятным разгромом от «Балтики» (1:7) и проигрышем «Локомотиву» (0:2).

Информация для ставок

ЦСКА выиграл девять из десяти последних домашних поединков

выиграл девять из десяти последних домашних поединков «Ахмат» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

ЦСКА выиграл у «Ахмата» четыре из пяти последних матчей

выиграл у «Ахмата» четыре из пяти последних матчей Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз