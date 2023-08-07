ЦСКА — «Факел». Прогноз на матч кубка России (09.08.2023)

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вчера, 20:43

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Сделать выбор в пользу гостей можно за 5.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

ЦСКА после некоторых осечек в самом старте сезона вышел на свой уровень и добивается отличных результатов в последних поединках. Команда набрала шесть очков в РПЛ и также победила в первом туре кубка. В случае победы в нынешней встрече с «Факелом», команда сможет хорошо закрепиться среди лидеров в своей группе. В двух последних турах чемпионата ЦСКА разгромил «Локомотив» (4:1) и переиграл на выезде «Ахмат» (2:1).

«Факел» продолжает катиться вниз в РПЛ и не набрал ни единого очка. Команда не смога показать результатов и в кубке России, а в предстоящей встрече мало кто верит в гостей. Проблемы команды из Воронежа на лицо и тренерскому штабу необходимо как можно скорее их решать и исправлять ситуацию. В прошлом туре «Факел» проиграл на выезде новичку «Балтике» (1:2), а ранее был разгромлен «Локомотивом» (1:4).

Информация для ставок

В трех последних победных поединках ЦСКА забил 13 мячей при трех пропущенных

забил 13 мячей при трех пропущенных «Факел» проиграл четыре последних официальных матча во всех турнирах

ЦСКА выиграл три из четырех последних встреч с «Факелом»

Прогноз