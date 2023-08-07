ЦСКА — «Факел». Прогноз на матч кубка России (09.08.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Сделать выбор в пользу гостей можно за 5.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.
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завтра, 18:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.
Форма команд
ЦСКА после некоторых осечек в самом старте сезона вышел на свой уровень и добивается отличных результатов в последних поединках. Команда набрала шесть очков в РПЛ и также победила в первом туре кубка. В случае победы в нынешней встрече с «Факелом», команда сможет хорошо закрепиться среди лидеров в своей группе. В двух последних турах чемпионата ЦСКА разгромил «Локомотив» (4:1) и переиграл на выезде «Ахмат» (2:1).
«Факел» продолжает катиться вниз в РПЛ и не набрал ни единого очка. Команда не смога показать результатов и в кубке России, а в предстоящей встрече мало кто верит в гостей. Проблемы команды из Воронежа на лицо и тренерскому штабу необходимо как можно скорее их решать и исправлять ситуацию. В прошлом туре «Факел» проиграл на выезде новичку «Балтике» (1:2), а ранее был разгромлен «Локомотивом» (1:4).
Информация для ставок
- В трех последних победных поединках ЦСКА забил 13 мячей при трех пропущенных
- «Факел» проиграл четыре последних официальных матча во всех турнирах
- ЦСКА выиграл три из четырех последних встреч с «Факелом»
Прогноз
ЦСКА на данный момент гораздо сильнее «Факела» и обязан побеждать своего соперника при любых условиях. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.