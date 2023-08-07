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ЦСКА — «Факел». Прогноз на матч кубка России (09.08.2023)

вчера, 20:43
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Сделать выбор в пользу гостей можно за 5.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 1.55 4.40 5.50

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

ЦСКА после некоторых осечек в самом старте сезона вышел на свой уровень и добивается отличных результатов в последних поединках. Команда набрала шесть очков в РПЛ и также победила в первом туре кубка. В случае победы в нынешней встрече с «Факелом», команда сможет хорошо закрепиться среди лидеров в своей группе. В двух последних турах чемпионата ЦСКА разгромил «Локомотив» (4:1) и переиграл на выезде «Ахмат» (2:1).

«Факел» продолжает катиться вниз в РПЛ и не набрал ни единого очка. Команда не смога показать результатов и в кубке России, а в предстоящей встрече мало кто верит в гостей. Проблемы команды из Воронежа на лицо и тренерскому штабу необходимо как можно скорее их решать и исправлять ситуацию. В прошлом туре «Факел» проиграл на выезде новичку «Балтике» (1:2), а ранее был разгромлен «Локомотивом» (1:4).

Информация для ставок

  • В трех последних победных поединках ЦСКА забил 13 мячей при трех пропущенных
  • «Факел» проиграл четыре последних официальных матча во всех турнирах
  • ЦСКА выиграл три из четырех последних встреч с «Факелом»

Прогноз

ЦСКА на данный момент гораздо сильнее «Факела» и обязан побеждать своего соперника при любых условиях. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 2.30 1.65
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