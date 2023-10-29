ЦСКА – «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (29.10.2023)

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вчера, 10:49

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

ЦСКА выглядит очень нестабильно в последнем месяце и коллективу нужны изменения, чтобы выйти на тропу побед. «Армейцы» занимают седьмое место с 18 очками и отстают от нынешнего соперника уже на 10 пунктов. В случае победы московскому клубу возможно удастся немного продвинуться в турнирной таблице и остановить движение «Краснодара». Два последних матча ЦСКА завершились ничьими с «Рубином» (0:0) и «Спартаком» (2:2).

«Краснодар» остается лидером РПЛ , но «Зенит» уже почти рядом и отрыв остался всего лишь в два пункта. Тем не менее, «быки» имеют на одну сыгранную игру меньше и в случае победы могут вернуть преимущество в пять баллов, чего очень ждет руководство и болельщики. В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» потерял очки с «Балтикой» (2:2), а ранее одержал волевую победу над «Ростовом» (3:2).

Информация для ставок

ЦСКА забивал в пяти последних домашних поединках во всех турнирах

забивал в пяти последних домашних поединках во всех турнирах «Краснодар» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

ЦСКА выиграл у «Краснодара» два из пяти последних матчей

выиграл у «Краснодара» два из пяти последних матчей Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива достаточно мало забивают друг другу в личных встречах и в этот раз можно ожидать «голевой засухи». Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.