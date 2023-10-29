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ЦСКА – «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (29.10.2023)

вчера, 10:49
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.293.503.22
Лига Ставок 2.37 3.55 3.15
Pari 2.30 3.55 3.25

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

ЦСКА выглядит очень нестабильно в последнем месяце и коллективу нужны изменения, чтобы выйти на тропу побед. «Армейцы» занимают седьмое место с 18 очками и отстают от нынешнего соперника уже на 10 пунктов. В случае победы московскому клубу возможно удастся немного продвинуться в турнирной таблице и остановить движение «Краснодара». Два последних матча ЦСКА завершились ничьими с «Рубином» (0:0) и «Спартаком» (2:2).

«Краснодар» остается лидером РПЛ, но «Зенит» уже почти рядом и отрыв остался всего лишь в два пункта. Тем не менее, «быки» имеют на одну сыгранную игру меньше и в случае победы могут вернуть преимущество в пять баллов, чего очень ждет руководство и болельщики. В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» потерял очки с «Балтикой» (2:2), а ранее одержал волевую победу над «Ростовом» (3:2).

Информация для ставок

  • ЦСКА забивал в пяти последних домашних поединках во всех турнирах
  • «Краснодар» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах
  • ЦСКА выиграл у «Краснодара» два из пяти последних матчей
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива достаточно мало забивают друг другу в личных встречах и в этот раз можно ожидать «голевой засухи». Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.46 1.93 1.93 1.53 2.59
Лига Ставок 2.70 1.47 1.92 1.92 1.48 2.67
Pari 1.90 1.90
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 11:45
Проверка для лидера чемпионата его амбиций, относительно возможности выиграть титул в России впервые. Да и качественная разминка для подопечных Ивича перед игрой с Зенитом. Армейцы не убеждают в качестве фаворита, играют неровно, да и команде не хватает глубины состава плюс оборона красно-синих пропускает в среднем 1.5 за игру. Думаю, что Краснодар за счет более сбалансированной игры сможет увезти из Москвы очки. Ставим здесь на гостей с иксом.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:43
С пелёнок за ЦСКА они сегодня победят,буки тоже в это верят!
Гость
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