«Цвиккау» — «Ингольштадт»: прогноз на матч Третьей лиги Германии (13.01.2021)

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13 января 2021, 11:38

«Цвиккау» и «Ингольштадт» сыграют 13 января в перенесённом матче 15-го тура немецкой Третьей лиги.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в Цвиккау, букмекеры считают гостей. Контора Фонбет предлагает сделать ставку на победу «Ингольштадта» по коэффициенту 2.05. Заключить пари на то, что домашнюю победу оформит «Цвиккау», можно за 3.45, ничья котируется за 3.45.

Команды по ходу сезона не показывают результативный футбол. Поэтому БК предлагает отличный и безопасный прогноз с возможным возвратом на тотал больше (2,0) голов с коэффициентом 1.44, меньше – 2.70.

Форма команд

В предыдущем туре «Цвиккау» победил «Любек», благодаря этой победе команда вышла из зоны вылета. На протяжении всего сезона команду явно лихорадит, в 9 последних матчах клуб смог лишь дважды одержать победу.

«Ингольштадт» набрал в этом сезоне уже 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице. От первого места, на котором закрепилось «Динамо» Дрезден, команду отделяет четыре зачётных пункта. В предыдущем туре команда в домашних стенах встречалась с ещё одним претендентом на вылет «Дуйсбургом» и одержала победу (2:1).

Информация для ставок

• «Ингольштадт» проиграл лишь 2 из последних 13 матчей чемпионата

• «Цвиккау» занимает второе место по худшему набору очков (7) в домашних стенах

• Между собой команды сыграли всего два матча, оба раза победу одержал «Ингольштадт»

Прогноз

«Цвиккау» и «Ингольштадт» сейчас находятся на разных полюсах турнирной таблицы. У каждого разные планы на сезон. Но при такой игре в домашних стенах «Цвиккау» будет сложно конкурировать с остальными командами в борьбе за прописку на следующий сезон в чемпионате. «Ингольштадт» же будет иметь большие шансы на повышение в следующем сезоне.

Предлагаем ставку на победу «Ингольштадта» с коэффициентом 2,07 на БК Фонбет.