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Дания – Финляндия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (23.03.2023)

сегодня, 09:59
Финляндия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Дании линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.32. Ничейный результат котируется по 4.8, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 11.5.

Отбор ЧЕ-2024
Дания
Финляндия
- : -
23 марта 2023, 22:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.325.0511.82
Лига Ставок 1.36 4.90 9.80
1XBET 1.33 4.94 11.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 3.15.

Форма команд

Сборная Дании провалила выступления на ЧМ 2022, хотя от нее ждали больших свершений. Теперь коллективу нужно реабилитироваться в квалификации к Евро 2024 и для этого у нее есть все шансы, ведь группа попалась довольно посредственная. Уже в первом туре датчане постараются набрать первые три балла и с большой вероятностью у них это получится. Два последних матча на ЧМ 2022 сборная Дании проиграла Австралии (0:1) и Франции (1:2).

Финляндия в последних отборах на крупные турниры достаточно близка к выходу, но не всегда сборной это удается. Сейчас коллектив мотивирован и рассчитывает, как минимум на второе место по итогам квалификации. Любые набранные баллы на выезде с Данией станут хорошим стартом для финских футболистов. В прошлой игре Финляндия проиграла Эстонии (0:1), а ранее уступила Швеции (0:2).

Информация для ставок

  • Финляндия не может победить уже четыре поединка подряд
  • Дания выиграла лишь две встречи из последних семи во всех турнирах
  • Сборная Дании выиграла три из пяти последних матчей с Финляндией
  • Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Дания является абсолютным фаворитом этого матча и скорее всего, одержит победу с крупным счетом. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на индивидуальный тотал Дании больше 2 мячей. Коэффициент на данный исход составляет 2.02.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.53 1.83 2.05 1.43 2.95
Лига Ставок 2.48 1.52 1.78 2.01 1.41 2.85
1XBET 1.82 2.06
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:31
Думаю что Датчане сумеет у себя дома как минимум не проиграть.
Гость
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