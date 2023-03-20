Дания – Финляндия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (23.03.2023)

1679295575

сегодня, 09:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Дании линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.32. Ничейный результат котируется по 4.8, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 11.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 3.15.

Форма команд

Сборная Дании провалила выступления на ЧМ 2022, хотя от нее ждали больших свершений. Теперь коллективу нужно реабилитироваться в квалификации к Евро 2024 и для этого у нее есть все шансы, ведь группа попалась довольно посредственная. Уже в первом туре датчане постараются набрать первые три балла и с большой вероятностью у них это получится. Два последних матча на ЧМ 2022 сборная Дании проиграла Австралии (0:1) и Франции (1:2).

Финляндия в последних отборах на крупные турниры достаточно близка к выходу, но не всегда сборной это удается. Сейчас коллектив мотивирован и рассчитывает, как минимум на второе место по итогам квалификации. Любые набранные баллы на выезде с Данией станут хорошим стартом для финских футболистов. В прошлой игре Финляндия проиграла Эстонии (0:1), а ранее уступила Швеции (0:2).

Информация для ставок

Финляндия не может победить уже четыре поединка подряд

Дания выиграла лишь две встречи из последних семи во всех турнирах

Сборная Дании выиграла три из пяти последних матчей с Финляндией

Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Дания является абсолютным фаворитом этого матча и скорее всего, одержит победу с крупным счетом. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на индивидуальный тотал Дании больше 2 мячей. Коэффициент на данный исход составляет 2.02.