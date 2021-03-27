Дания — Молдавия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (28.03.2021)

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вчера, 03:24

Дания примет сборную Молдавии в матче группы F европейского отбора ЧМ -2022. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Дании линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.06. Ничейный результат представлен котировкой 15, победа гостей принесет выигрыш по коэффициенту 45.

Коэффициент на тотал больше 3.5 мячей составил 1.82. Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 2.06. Ставка «обе забьют» оценивается в 3.15.

Форма команд

Сборная Дании провела уверенный матч на выезде против неуступчивой сборной Израиля и победила (2:0). Датская команда показывает хорошие результаты в последнее время и является главным фаворитом на победу в этой группе.

Молдавия никогда не отличалась стабильностью, поэтому последний ничейный домашний матч с Фарерскими островами (1:1) не вызывает большого удивления. На данный момент сложно представить, что Молдавия добьется серьезных успехов в этой квалификации, но всё же она способна отобрать важные для других команд очки.

Информация для ставок

Молдавия не может выиграть на протяжении 17 матчей во всех турнирах

Дания выиграла шесть из десяти последних поединков

Молдавия забила один мяч на выезде в последних десяти матчах

Дания пропустила пять мячей в десяти последних домашних поединках

Прогноз

Дания является абсолютным фаворитом этого матча и, скорее всего, одержит победу с крупным счетом. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на индивидуальный тотал Дании больше 3.5 мячей. Коэффициент на данный исход составляет 2.07.