Дания — Сербия. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

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вчера, 20:21

Ставки букмекеров

В этом матче домашняя команда является фаворитом. Букмекерская контора Фонбет предлагает поставить на победу датчан по коэффициенту 1.87, победу Сербии можно взять за интересный коэффициент 4.34. Ничья оценивается коэффициентом 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.7. Есть вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

Сборная Дании вчера провела фантастический гостевой поединок против сборной Нидерландов и в голевой перестрелке уступила со счетом (2:4). Первые после длительного отсутствия на поле вышел КристианЭриксен и уже через две минуты смог отличиться забитым голом.

Сербия в четверг гостила на Пушкаш-Арене, где имела возможность сразиться со сборной Венгрии. Конечно же, игра получилась максимально боевой и неуступчивой. Здесь все решил лишь один забитый мяч, который принес сербам минимальную победу со счетом (1:0).

Информация для ставок

Дания выиграла шесть из восьми последних матчей

Победная серия Сербии насчитывает пять поединков

Две минувшие очные встречи завершились победой Дании (2:0) и (3:1)

Три из четырех последних игр с участием Сербии завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нет сомнений, в том, что нас ждет яркий, открытый и интересный поединок. Несмотря на низовые котировки, верим в большое количество забитых мячей и предлагаем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 2.15.