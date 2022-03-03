«Дармштадт» — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (04.03.2022)

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вчера, 11:54

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Дармштадта» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.93. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.78. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

«Дармштадт» продолжает пребывать в группе лидеров второй Бундеслиги и считается одним из главных фаворитов на повышение в классе. Коллектив идет на втором месте и набрал 44 очка, отставая от лидера всего на один балл. Чтобы сохранять свое место клубу необходимо стабильно набирать очки в следующих поединках, ведь плотность в таблице довольно высокая. В прошлом туре «Дармштадт» минимально обыграл «Динамо» Дрезден (1:0), а немного ранее сыграл вничью с «Ганзой» (1:1).

«Хайденхайм» выиграл всего один поединок из пяти последних встреч и находится только на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 39 очков и при успешных результатах вполне может навязать борьбу лидерам. Статистика забитых и пропущенных мячей у коллектива равная (30:30) и в предстоящем поединке ее улучшить с одним из лидеров будет довольно проблематично. В двух последних поединках «Хайденхайм» сыграл вничью с «Зандхаузеном» (1:1) и «Динамо» Дрезден (1:1).

Информация для ставок

«Дармштадт» проиграл только один матч из десяти последних поединков во всех турнирах

«Хайденхайм» не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд

Четыре из пяти матчей между командами на поле «Дармштадта» завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Дармштадт» выглядит увереннее своего соперника и приложит все усилия, чтобы сохранить свое место, а может и возглавить турнирную таблицу. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет.