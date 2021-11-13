«Де Графсхап» — «Телстар». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (14.11.2021)

1636822674

13 ноября 2021, 19:57

«Де Графсхап» играет против «Телстара» в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Де Графсхап». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход оценивается в 4.60, а победа гостей в 7.60.

Форма команд

«Де Графсхап» расположился в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба — 26 баллов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Де Графсхапа» 22 забитых и 16 пропущенных голов. В последних встречах нидерландский коллектив проиграл «Ден Босху», а также выиграл у «Ден Хаага» и «Венло».

«Телстар» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 16 баллов. Команда выиграла четыре поединка, столько же раз играла вничью и проиграла в шести матчах. У нидерландского коллектива — 18 забитых и 31 пропущенный гол.

Информация для ставок

● «Телстар» выиграл два матча из последних пяти

● «Де Графсхап» выиграл два матча из последних пяти

● У «Телстара» девять пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых больше 4.5 по коэффициенту 3.60. Такую ставку легко объяснить. Чемпионат Нидерландов всегда отличается обилием забитых мячей.