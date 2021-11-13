«Де Графсхап» — «Телстар». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (14.11.2021)

«Де Графсхап» играет против «Телстара» в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
|
1 : 1
завершен
14 ноября 2021, 16:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Де Графсхап». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход оценивается в 4.60, а победа гостей в 7.60.
Форма команд
«Де Графсхап» расположился в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба — 26 баллов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Де Графсхапа» 22 забитых и 16 пропущенных голов. В последних встречах нидерландский коллектив проиграл «Ден Босху», а также выиграл у «Ден Хаага» и «Венло».
«Телстар» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 16 баллов. Команда выиграла четыре поединка, столько же раз играла вничью и проиграла в шести матчах. У нидерландского коллектива — 18 забитых и 31 пропущенный гол.
Информация для ставок
● «Телстар» выиграл два матча из последних пяти
● «Де Графсхап» выиграл два матча из последних пяти
● У «Телстара» девять пропущенных голов в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых больше 4.5 по коэффициенту 3.60. Такую ставку легко объяснить. Чемпионат Нидерландов всегда отличается обилием забитых мячей.