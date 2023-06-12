«Дефенса и Хустисия». – «Бельграно». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (14.06.2023)

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вчера, 20:03

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Дефенса и Хустисия», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Рискнуть на триумф гостей можно за 4.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.45, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Дефенса и Хустисия» идет в зоне плей-офф, что определенно радует болельщиков и руководство клуба. На данный момент коллектив занимает восьмое место с 30 баллами и отстает от «Бельграно» всего на один пункт, при этом имея игру в запасе, что добавляет мотивации хозяевам. Два последних матча «Дефенса и Хустисия» завершились ничьей с «Расинг» (1:1) и выездным поражением от «Росарио Сентраль» (1:2).

«Бельграно» показывает средние результаты в последних турах, но за счет былых заслуг также входит в зону плей-офф, а именно занимает седьмое место с 31 баллом. В предстоящей встрече коллективу очень важно зацепиться за очки, ведь даже ничья позволит гостям не пропустить вперед прямого конкурента. В прошлом туре «Бельграно» обыграл на своем поле «Велес» Сарсфилд (2:0), а ранее уступил на выезде «Платенсе» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Дефенса и Хустисия» завершились исходом «обе забьют»

«Бельграно» проиграл на выезде три последних матча в чемпионате Аргентины

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бельграно» неудачно играет на выезде в последнее время, поэтому предположим, что хозяева смогут одержать верх в этой встрече. Сделать ставку на победу «Дефенса и Хустисия» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.