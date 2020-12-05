«Динамо» — «Арсенал». Прогноз на матч чемпионата России (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 05:08

Московское «Динамо» примет тульский «Арсенал» в рамках 17-го тура РПЛ . Удастся ли хозяевам без особых трудностей набрать три очка?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет открыла линию на эту встречу. Коэффициент на победу хозяев поля был 1,58, но на текущий момент за триумф команды уже предлагается котировка 1,80. Ничья представлена коэффициентом 3,72, а победа гостей — 5,00.

Больше всего букмекеры склоняются к тому, что нас ждет поединок с небольшим количеством голов. Тотал меньше 2,5 мячей находится на отметке 1,72, а тотал больше 2,5 голов можно сыграть за 2,25.

Форма команд

Московское «Динамо» на протяжении двух поединков не может победить – ничья со «Спартаком» (1:1) и крупное поражение от «Ростова» (1:4). При этом у команды нет совершенно никаких проблем с составом. Все лидеры находятся в строю и готовы помочь улучшить свое турнирное положение.

На текущий момент «бело-голубые» располагаются на пятой строчке в таблице, отставая от лидера на пять очков.

Тульский «Арсенал» последний раз побеждал 18 октября «Урал» (1:0). После этого последовали далеко не самые убедительные результаты – три поражения и две ничьи в Премьер-Лиге. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Зенитом» (0:0). На текущий момент команда расположилась на 13-й позиции. До спасительного 12-го места — четыре очка.

Информация для ставок

«Динамо» выиграло четыре последних домашних матча

Тульский «Арсенал» проиграл три последних выездных поединка

«Динамо» не может победить «Арсенал» на протяжении уже 5 встреч

Прогноз

Мы считаем, что москвичи должны внести качественные поправки в свою игру, в противном случае зона лидеров заметно отдалится.

По нашему мнению, за счет умелых действий в атаке в тяжелой и упорной борьбе хозяева заработают три очка.

Играем победу московского «Динамо» с коэффициентом 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.