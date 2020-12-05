«Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч чемпионата Англии (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 04:18

В рамках 11-го тура АПЛ состоится поединок «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас». Удастся ли командам проявить свой атакующий потенциал?

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Бетсити в этой встрече нет ярко выраженного фаворита. Коэффициент на победу «Вест Бромвича» равен 2,92, на ничью представлена котировка 3,32, а триумф «Кристал Пэлас» можно сыграть с коэффициентом 2,62.

Аналитики БК Бетсити ожидают низовой матч. На тотал меньше 2,5 мячей представлен коэффициент 1,70, а тотал больше можно заиграть с котировкой 2,28.

Форма команд

«Вест Бромвич» в прошлом туре прервал серию из девяти матчей без побед. Удалось ему переиграть «Шеффилд Юнайтед» — главного аутсайдера АПЛ . На текущий момент подопечные Славена Билича идут на 18-й позиции в чемпионате. Отставание от спасительного 17-го места составляет одно очко. Очень слабая результативность мешает команде претендовать на что-то более серьезное. Всего лишь семь мячей удалось забить «Вест Бромвичу» (1:0).

«Кристал Пэлас» пока не оправдывает ожидания своих поклонников. На текущий момент клуб базируется на 15-м месте. Правда, нужно учитывать плотность турнирной таблицы. Одна победа сможет поднять команду на 6-9 позиций вверх.

В двух последних поединках подопечные Роя Ходжсона проиграли «Бернли» (0:1) и «Ньюкаслу» (0:2).

Информация для ставок

В двух последних матчах между этими командами было забито пять мячей

5 из 10 последних домашних матчей «Вест Бромвича» завершились на ТБ 2,5 голов

2,5 голов «Кристал Пэлас» 4 из 10 последних выездных поединков сыграл на тотал больше 2,5 мячей

Прогноз

Мы считаем, что в последних матчах у команд были серьезные проблемы с результативностью. Это в большей степени связано с тем, что не удавалось реализовывать свои моменты. В грядущем противостоянии ожидаем обилие забитых голов, так как рано или поздно «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас» должно прорвать.

Предлагаем взять ставку тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,28 по линии букмекерской конторы Бетсити.

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