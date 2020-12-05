«Алавес» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 02:30

6 декабря состоится поединок между «Алавесом» и «Реалом Сосьедад» в рамках испанской Примеры. Сумеют ли гости укрепить свои лидирующие позиции?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает, что у гостей есть неплохие шансы на успех в предстоящем поединке. Коэффициент на победу гостей равен 1,88, сыграть ничью можно за 3,44, а вот успех хозяев поля отмечен котировкой 4,65.

Аналитики БК предлагают коэффициент на тотал меньше 2,5 голов с отметкой 1,70, а на тотал больше 2,5 мячей — 2,28.

Форма команд

«Алавес» после крайне неудачного старта в сезоне сумел набрать неплохую форму. Она позволила команде набрать девять очков в последних пяти поединках и подняться на 13-ю позицию в Примере. В прошлом туре удалось сломить сопротивление мадридского «Реала» (2:1).

«Реал Сосьедад» неожиданно для многих является лидером чемпионата Испании. В активе команды 24 набранных очка, и отрыв от ближайшего преследователя («Атлетико») составляет одно очко, правда, у «матрасников» на две игры меньше. В прошлом туре «бело-голубые» сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1).

Информация для ставок

«Алавес» проиграл в 4 из 10 последних домашних матчей

«Реал Сосьедад» выиграл в 6 из 10 последних выездных поединков

В одиннадцати последних противостояниях этих команд на стадионе «Мунуэра Монтеро» «Алавес» побеждал в восьми поединках

Прогноз

По нашему мнению, «Алавес», вдохновившись победой над мадридским «Реалом», сумеет отобрать очки еще у одного «Реала», правда, теперь из Сан-Себастьяна. Статистика последних результатов домашних игр должна стать основополагающим фактором успеха для хозяев.

Постепенно подопечные Иманола Альгвасила сбавляют свои обороты. Мы считаем, что им не удастся набрать три очка в ближайшем поединке.

Предлагаем сыграть ставку, что «Алавес» не проиграет с коэффициентом 1,98 в букмекерской конторе Мелбет.