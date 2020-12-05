«Удинезе» — «Аталанта». Прогноз на матч чемпионата Италии (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 03:52

В десятом туре чемпионата Италии сыграют «Удинезе» и «Аталанта». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Мелбет отвели статус фаворита в этом матче гостям. Поставить на победу «Аталанты» можно с коэффициентом 2.14. Ставки на ничью принимаются за 3.66, а победа «Удинезе» идет за 3.62.

Эксперты также считают, что матч на стадионе «Дачия Арена» будет результативным. Исход ТБ (2,5) получил коэффициент 1.73, ТМ (2,5) – 2.29.

Форма команд

Одержав две победы подряд, «Удинезе» оторвался от зоны вылета. Команда поочередно обыграла «Дженоа» (1:0) и «Лацио» (3:1) в прошлом туре, а также сыграла вничью с «Сассуоло» (0:0). Десять набранных очков располагают «зебр» на тринадцатом месте в турнирной таблице. В пассив себе хозяева занесли пять поражений.

«Аталанта» не побеждала в трех последних турах Серии A. У команды Джан Пьеро Гасперини возникли заметные проблемы с реализацией голевых моментов. Так, команда из Бергамо сыграла вничью с «Интером» (1:1) и «Специей» (0:0), а в предыдущем поединке сенсационно уступила «Вероне» (0:2) на домашнем стадионе. В Лиге Чемпионов «оробичи» не смогли обыграть «Мидтьюлланд» (1:1).

Информация для ставок

«Аталанта» победила «Удинезе» в пяти прошлых матчах

«Аталанта» забивала минимум два гола в пяти предыдущих встречах против соперника

В 5 из 6 предыдущих встречах команд на стадионе «Удинезе» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Удинезе» выиграл три из пяти прошлых матчей на своем стадионе

Прогноз

«Удинезе» хоть и набрал неплохую форму, но в очных матчах против «Аталанты» эта команда регулярно проигрывает. Гостям нужно прерывать неудачную серию, чтобы еще больше не отстать от группы лидеров.

Опираясь на статистику противостояний команд, предлагаем взять ставку на победу «Аталанты» с коэффициентом 2.14 по линии БК Фонбет.