«Вильярреал» — «Эльче». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 04:48

6 декабря встретятся одни из самых миролюбивых команд в Примере – «Вильярреал» и «Эльче». Каким будет результат матча?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет определилась с фаворитом предстоящего поединка — это хозяева поля. На их победу представлен коэффициент 1,35. Ничья котируется 5,30, а вот победа гостей — 9,10.

В матчах, когда есть явно выраженный фаворит, чаще всего коэффициент на тотал больше 2,5 голов заметно ниже, чем на тотал меньше. В данном случае мы видим подтверждение наших слов: 1,71 и 2,26, соответственно.

Форма команд

«Вильярреал» в последних встречах демонстрирует отличные результаты. Команда не проигрывает уже на протяжении четырнадцати поединков. В прошлом туре была зафиксирована результативная ничья с «Реалом Сосьедад» (1:1). В рамках Лиги Европы удалось переиграть «Сивасспор» (1:0) и гарантировать первую позицию в своем квартете.

«Эльче» в трех последних поединках сыграл вничью (1:1) со следующими коллективами – «Сельта», «Леванте» и «Кадис». Благодаря этим трем набранным очкам, команде удалось подняться на десятую позицию в Примере.

Крайне важно в следующих поединках сосредоточиться на своих атакующих действиях. Далеко не всё получается у команды, отсюда только девять забитых мячей.

Информация для ставок

«Вильярреал» в четырех последних поединках с «Эльче» выиграл только один раз

«Эльче» проиграл 4 из 10 последних выездных матчей

«Вильярреал» не проигрывает уже на протяжении четырнадцати последних поединков

Прогноз

Мы считаем, что гости имеют весьма неплохие шансы на то, чтобы побороться за очки с «желтой субмариной». Начать нужно с того, что много поединков проводит «Вильярреал» в последнее время, и их силы не безграничны.

«Эльче» зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Команда способна биться за результат, несмотря на любые трудности.

Играем победу «Эльче» с учетом форы в (+1,5) мяча с коэффициентом 1,90 в букмекерской конторе Фонбет.

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