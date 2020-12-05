ЦСКА — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 03:21

В заключительном матче 17-го тура чемпионата России пройдет встреча между ЦСКА и «Химками». Сумеют ли хозяева проявить характер?

Ставки букмекеров

Букмекеры определились с фаворитом предстоящего поединка. Коэффициент на их победу равен 1,50, ничья представлена на отметке 4,55, а сыграть победу гостей можно за 7,50.

Что касается тотала, то чуть ниже котировки на тотал больше 2,5 голов – 1,87. Классический низ можно сыграть за 2,03.

Форма команд

ЦСКА провалился в Лиге Европы, уступив «Вольфсбергу» (0:1). Теперь нет никаких шансов на выход в плей-офф. В Премьер-Лиге у «армейцев» дела складываются пока неплохо. Правда, лидерство в турнирной таблице, пусть и формальное, но было потеряно после ничьей с «Сочи» и поражения от «Рубина» (0:1).

«Химки» после не самого уверенно старта в сезоне сумели обрести стабильность в своей игре и прибавляют с каждым поединком. Сейчас у команды серия из трех побед кряду, были обыграны «Рубин» (2:0), «Уфа» (2:1) и «Краснодар» (1:0). На текущий момент команда сумела покинуть зону вылета и уверенно закрепилась на 12-й позиции в таблице.

Информация для ставок

ЦСКА в двух последних очных противостояниях с «Химками» победил

в двух последних очных противостояниях с «Химками» победил «Химки» выиграли 4 из 10 последних выездных матчей

ЦСКА пропустил два гола в пяти последних домашних встречах

Прогноз

ЦСКА должен проявить характер и показать, что, несмотря на последние результаты, игроки команды настоящие профессионалы, и неудачи не скажутся на их действиях на футбольном поле. «Химки» ничего не смогут противопоставить своему сопернику, если он сыграет на своем привычном уровне.

Ожидаем, что хозяев поля по-настоящему прорвет и они сумеют одержать уверенную победу с разницей в два и более голов.