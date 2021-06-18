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«Динамо» Минск – БАТЭ. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (19.06.2021)

вчера, 16:44

В рамках очередного тура чемпионата Беларуси «Динамо» Минск на своем поле сыграет против БАТЭ. Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекеров на матч, который пройдет 19 мая.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.913.192.55
Лига Ставок 2.90 3.15 2.50
Фонбет 2.95 3.10 2.55
Мелбет 2.81 3.30 2.37
1XBET 2.82 3.30 2.37

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с распределением сил в этой игре. Поставить на победу «Динамо» БК Фонбет дает возможность по коэффициенту 2.57, а шансы БАТЭ одержать викторию оцениваются в 2.47. Ничья в этой встрече идет по котировке 3.48.

Также аналитики букмекерской конторы считают, что матч в Минске получится низовым. Вероятность выигрыша ставки на ТМ(2,5) голов оценивается в 1.79, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

В 12 турах чемпионата Беларуси «Динамо» одержало семь побед. Еще в двух играх минский клуб делил очки со своими соперниками и трижды им уступал. В прошлой игре Высшей лиги «бело-голубые» разгромили в гостях «Спутник», отправив в ворота соперника пять безответных голов (5:0).

Футболисты «Динамо» реабилитировались за два поражения подряд, которые они потерпели во встречах с «Шахтёром» и «Рухом» (0:1). В турнирной таблице Высшей лиги минчане занимают четвертое место, набрав 23 очка.

БАТЭ проиграл только один матч в чемпионате, уступив в гостях лидеру и действующему чемпиону «Шахтёру» (0:1). После этого фиаско коллектив из Борисова одержал четыре виктории подряд, обыграв таких соперников: «Рух» (3:2), «Спутник» (2:1), «Славия» (3:0) и «Неман» (3:0).

«Жёлтые», набрав в общей сложности 29 баллов, идут на второй позиции в общем зачете. Дистанция от лидера «Шахтёра» составляет семь очков.

Информация для ставок

  • Победная серия БАТЭ во всех турнирах составляет 5 матчей
  • В последних 5 матчах БАТЭ забил 13 голов
  • «Динамо» в последних 5 матчах во всех турнирах одержало 3 победы

Прогноз

Предлагаем поставить в этой встрече на ТБ(2,5), обе команды результативны в последних встречах, а турнирное положение и ранний период чемпионата не обязывают команды к стопроцентной игре на результат.

Ранее букмекеры предложили поставить на ничейный исход или победу «Шахтёра» по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.51 1.79 2.04 1.41 2.91
Лига Ставок 2.60 1.46 1.81 1.93 1.46 2.60
Мелбет 1.83 1.97
1XBET 1.83 1.97
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 18:24
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Динамо» Минск
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