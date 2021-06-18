«Динамо» Минск – БАТЭ. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (19.06.2021)

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вчера, 16:44

В рамках очередного тура чемпионата Беларуси «Динамо» Минск на своем поле сыграет против БАТЭ . Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекеров на матч, который пройдет 19 мая.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с распределением сил в этой игре. Поставить на победу «Динамо» БК Фонбет дает возможность по коэффициенту 2.57, а шансы БАТЭ одержать викторию оцениваются в 2.47. Ничья в этой встрече идет по котировке 3.48.

Также аналитики букмекерской конторы считают, что матч в Минске получится низовым. Вероятность выигрыша ставки на ТМ(2,5) голов оценивается в 1.79, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

В 12 турах чемпионата Беларуси «Динамо» одержало семь побед. Еще в двух играх минский клуб делил очки со своими соперниками и трижды им уступал. В прошлой игре Высшей лиги «бело-голубые» разгромили в гостях «Спутник», отправив в ворота соперника пять безответных голов (5:0).

Футболисты «Динамо» реабилитировались за два поражения подряд, которые они потерпели во встречах с «Шахтёром» и «Рухом» (0:1). В турнирной таблице Высшей лиги минчане занимают четвертое место, набрав 23 очка.

БАТЭ проиграл только один матч в чемпионате, уступив в гостях лидеру и действующему чемпиону «Шахтёру» (0:1). После этого фиаско коллектив из Борисова одержал четыре виктории подряд, обыграв таких соперников: «Рух» (3:2), «Спутник» (2:1), «Славия» (3:0) и «Неман» (3:0).

«Жёлтые», набрав в общей сложности 29 баллов, идут на второй позиции в общем зачете. Дистанция от лидера «Шахтёра» составляет семь очков.

Информация для ставок

Победная серия БАТЭ во всех турнирах составляет 5 матчей

во всех турнирах составляет 5 матчей В последних 5 матчах БАТЭ забил 13 голов

забил 13 голов «Динамо» в последних 5 матчах во всех турнирах одержало 3 победы

Прогноз

Предлагаем поставить в этой встрече на ТБ (2,5), обе команды результативны в последних встречах, а турнирное положение и ранний период чемпионата не обязывают команды к стопроцентной игре на результат.

Ранее букмекеры предложили поставить на ничейный исход или победу «Шахтёра» по коэффициенту 1.55.