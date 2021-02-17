«Динамо» Киев — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

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17 февраля 2021, 07:32

В 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» примет лидера чемпионата Бельгии «Брюгге». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет не выделяет явного фаворита в этом матче. «Динамо» играет дома, и поэтому минимальное преимущество букмекеры отдали украинской команде. Победа киевлян представлена коэффициентом 2.6. Поставить на победу «Брюгге» можно за 2.7. Ничейный исход в этом поединке котируется в 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку 1.96 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.85. Ставка «обе забьют» может принести выигрыш с коэффициентом 1.74.

Форма команд

«Брюгге» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице и идет к очередному чемпионству. Команда успешно выступает в Высшей лиге Бельгии и Кубке страны. Отрыв от ближайшего преследователя «Антверпена» составляет 13 очков, при этом у «Брюгге» есть игра в запасе. В последних двух матчах «Брюгге» выиграл у «Ваасланд-Беверена» (2:0) и «Антверпена» (3:1) в Кубке Бельгии.

Киевское «Динамо» только недавно завершило подготовительные сборы ко второй части чемпионата Украины и за последние два месяца сыграло только один официальный матч. Несколько дней назад в чемпионате Украины был обыгран «Олимпик» (3:1). До этого подопечные Мирчи Луческу готовились к продолжению сезона исключительно через товарищеские поединки.

Информация для ставок

«Динамо» не проигрывает на своем поле уже четыре официальных матча

«Брюгге» выиграл десять матчей подряд во всех турнирах

В противостоянии команд в 2019 году сильнее по сумме двух матчей оказался «Брюгге» (3:3, 1:0)

Прогноз

Нас ждет встреча примерно равных по классу команд. Преимущество «Брюгге» в том, что команда находится в хорошей физической форме и наиграла много матчей в новом году, в то время как у «Динамо» только одна официальная встреча. Предлагаем поставить на ничью с коэффициентом 3.4 в букмекерской конторе Мелбет.