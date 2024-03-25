«Динамо» Москва – «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России. (29.03.2024)

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сегодня, 11:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Ростова» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Динамо» Москва проводит отличный сезон и на данный момент даже имеет шансы на чемпионство. Коллектив занимает третье место в турнирной таблице с 38 баллами и всего на два пункта отстает от лидера «Зенита». Хозяева являются фаворитами в поединке с «Ростовом», но недооценивать соперника нельзя, ведь подопечные Валерия Карпина умеют преподносить сюрпризы. Два последних матча «Динамо» завершились победой над «Ахматом» в РПЛ (2:0) и поражением от «Зенита» в кубке страны (0:2).

«Ростов» вылетел из кубка России проиграв на выезде ЦСКА (0:2), но в чемпионате одержал две важные победы, которые позволили клубу закрепиться на десятом месте с 27 очками. Команда отстает от условного шестого места всего на четыре пункта, поэтому несколько успешных матчей смогли бы гораздо улучшить ситуацию. В прошлом туре чемпионата России «Ростов» обыграл бывшего лидера «Краснодар» (2:1), а ранее справился с «Крыльями Советов» (2:0).

Информация для ставок

«Динамо» Москва уступило только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

«Ростов» выиграл и проиграл по пять матчей из последних десяти во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами из пяти завершились исходом «обе забьют»

Прогноз