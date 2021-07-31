«Динамо» — «Верес». Прогноз на матч чемпионата Украины (01.08.2021)

1627743672

вчера, 18:01

Во втором туре чемпионата Украины «Верес» на выезде проведет поединок с «Динамо». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют киевский клуб. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.15 на его победу. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 7.3, а взять победу гостей можно по коэффициенту 17.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.64. Низовой исход матча стоит 2.24. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.73.

Форма команд

Киевское «Динамо» наконец-то окончило свой затянувшийся летний сбор и возвращается в родной чемпионат. Второй тур для киевлян станет первым. Подопечные Мирчи Луческу неплохо себя показали на предсезонном сборе, был сыгран ряд матчей против серьезных клубов, в последних двух матчах коллективу удалось сыграть вничью с «Унионом» из Берлина (1:1) и обыграть турецкий «Газиантеп» (3:2).

«Верес» скромно отметил свое возвращение в УПЛ , сыграв в безголевую ничью с «Колосом» (0:0). На предсезонном сборе клуб из Ровно также проявил себя не с лучшей стороны, проиграв три последние игры. В поединке с чемпионом страны коллектив желает показать себя с лучшей стороны и попытается взять хотя бы ничью.

Информация для ставок

«Динамо» забивает в девяти из десяти последних матчей

«Верес» не может выиграть и забить шесть поединков подряд

Беспроигрышная серия «Динамо» в официальных матчах насчитывает одиннадцать поединков

Последняя очная встреча состоялась в 2020 году и завершилась победой «Динамо» (3:0)

Прогноз

В этом матче встретятся чемпион страны и команда, вернувшаяся из первого дивизиона. Скорее всего, мы увидим тотальное преимущество киевлян, которое должно завершиться уверенным взятием трех очков. Сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч чемпионата России.