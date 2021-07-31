«Динамо» — «Верес». Прогноз на матч чемпионата Украины (01.08.2021)

Во втором туре чемпионата Украины «Верес» на выезде проведет поединок с «Динамо». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 19:30
Ставки букмекеров
Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют киевский клуб. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.15 на его победу. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 7.3, а взять победу гостей можно по коэффициенту 17.
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.64. Низовой исход матча стоит 2.24. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.73.
Форма команд
Киевское «Динамо» наконец-то окончило свой затянувшийся летний сбор и возвращается в родной чемпионат. Второй тур для киевлян станет первым. Подопечные Мирчи Луческу неплохо себя показали на предсезонном сборе, был сыгран ряд матчей против серьезных клубов, в последних двух матчах коллективу удалось сыграть вничью с «Унионом» из Берлина (1:1) и обыграть турецкий «Газиантеп» (3:2).
«Верес» скромно отметил свое возвращение в УПЛ, сыграв в безголевую ничью с «Колосом» (0:0). На предсезонном сборе клуб из Ровно также проявил себя не с лучшей стороны, проиграв три последние игры. В поединке с чемпионом страны коллектив желает показать себя с лучшей стороны и попытается взять хотя бы ничью.
Информация для ставок
- «Динамо» забивает в девяти из десяти последних матчей
- «Верес» не может выиграть и забить шесть поединков подряд
- Беспроигрышная серия «Динамо» в официальных матчах насчитывает одиннадцать поединков
- Последняя очная встреча состоялась в 2020 году и завершилась победой «Динамо» (3:0)
Прогноз
В этом матче встретятся чемпион страны и команда, вернувшаяся из первого дивизиона. Скорее всего, мы увидим тотальное преимущество киевлян, которое должно завершиться уверенным взятием трех очков. Сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.
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