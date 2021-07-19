«Динамо» Бухарест — «Волунтари». Прогноз на матч чемпионата Румынии (19.07.2021)

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вчера, 07:38

В первом туре чемпионата Румынии «Волунтари» приедет в гости к одному из самых известных клубов страны – «Динамо» Бухарест. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.78. В случае победы «Динамо» зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 2.12 за ТБ 2.5 и ТМ 3 по 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.96.

«Динамо» Бухарест начинает новый сезон чемпионата Румынии с домашнего матча, но не является фаворитом матча. Коллектив не самым лучшим образом выступил в прошлом чемпионате, однако смог сохранить свое место в высшей лиге страны.

«Волунтари» является крепкой командой, которая в прошлом сезоне создавала очень много проблем своим соперникам. Впрочем, сезон прошел не очень гладко, команде пришлось бороться за сохранение прописки в турнире.

Информация для ставок

• Четыре из пяти последних матчей «Динамо» Бухарест закончились исходом «обе забьют»

• Семь из десяти последних матчей «Волунтари» закончились исходом «обе забьют — нет»

• «Динамо» Бухарест выиграл три из четырех последних домашних матчей с «Волунтари»

• Десять последних матчей между командами закончились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

«Динамо» Бухарест на данный момент переживает не самые лучшие времена, но мы предполагаем, что стартовый матч чемпионата команда не проиграет. Сделать ставку на Х1 «Динамо» Бухарест можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.04.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Атлетико Гойаниенсе» в матче чемпионата Бразилии с «Палмейрасом».