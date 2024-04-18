«Дженоа» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (19.04.2024)

1713468818

сегодня, 22:33

Ставки букмекеров

«Лацио» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.65. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.4. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.6. Сделать свой выбор на вариант «обе забьют» можно по 2.05.

Форма команд

«Дженоа» редко играет в результативный футбол и старается цепляться за очки в каждом поединке. Команда заслуженно занимает 12 место с 39 баллами и практически гарантировала себе прописку в Серии А после возвращения из второго дивизиона. В домашней игре с «Лацио» у хозяев определенно будут моменты, чтобы отличиться и не дать римлянам забрать победу себе. В прошлом туре «Дженоа» сыграла вничью на выезде с «Фиорентиной» (1:1), а ранее обыграла «Верону» (2:1).

«Лацио» в прошлом туре прогнозируема справился с аутсайдером «Салернитаной» (4:1), но положение дел клуба это особо не поменяло. Римский клуб идет на седьмом месте 49 очками и отстает на два балла от «Аталанты», при этом сыграв на одну игру больше. В случае победы над «Дженоа» команда может приблизиться к конкурентам, но для общего успеха этого будет еще недостаточно. В еще одном недавнем матче «Лацио» проиграл на выезде «Роме» римское дерби (0:1).

Информация для ставок

«Дженоа» выиграл лишь два матча из десяти последних в чемпионате Италии

«Лацио» проиграл четыре из пяти последних выездных встреч

«Дженоа» четыре раз проиграл «Лацио» в шести матчах при двух своих победах

Семь из десяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лацио» играет нестабильно и на выезде у команды могут возникнуть проблемы с результатом. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.1.