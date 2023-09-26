«Дженоа» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (28.09.2023)

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вчера, 13:18

Ставки букмекеров

«Рома» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.12. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.8. Сделать выбор в пользу того, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.35. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.6. Сделать свой выбор на варианте «обе забьют» можно по 2.05.

Форма команд

«Дженоа» редко выигрывает на старте Серии А после возвращения из низшего дивизиона и на данный момент набрала только четыре очка. Команда занимает 16 место и только на один пункт отстает от нынешнего соперника «Ромы», которая также не блещет результатами. Любой результат на своем стадионе кроме поражения можно будет занести в актив хозяевам. В прошлом туре «Дженоа» минимально уступил на выезде «Лечче», а ранее поделил очки с «Наполи» (2:2).

«Рома» под руководством Жозе Моуриньо также не может похвалиться хорошим стартом, ведь 13 место с пятью очками далеко не является пределом ожидания римских болельщиков. Тем не менее, коллектив с победы стартовал в группе Лиги Европы, что внушает оптимизм руководству. В игре с «Дженоа», столичному клубу очень важно набрать максимальные три очка и улучшить свое турнирное положение. В прошлой игре «Рома» не смогла обыграть на выезде «Торино» (1:1), а в Лиге Европы одолела молдавский «Шериф» (2:1).

Информация для ставок

«Дженоа» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь последних поединков «Ромы» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Рома» выиграла четыре матча из пяти последних встреч с «Дженоа»

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Дженоа» будет играть на своем поле гораздо смелее, чем делает это на выезде и вполне вероятно забьет минимум один мяч. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.