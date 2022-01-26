Эквадор — Бразилия. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (28.01.2022)

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вчера, 18:12

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.3. Поверить в успех Эквадора можно за 3.35. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.79. На ТМ 2 коэффициент немного больше и достигает 2.1.

Форма команд

Бразилия уже обеспечила себе путевку в Катар и теперь просто играет за первое место в группе, конкурируя с Аргентиной. Коллектив набрал 35 очков и еще ни разу не проигрывал в этой квалификации, что говорит о хорошей физической форме футболистов на протяжении всего цикла отбора. В прошлом туре квалификации сборная Бразилии сыграла вничью с Аргентиной на выезде (0:0), а ранее минимально одолела Колумбию (1:0).

Эквадор также находится среди лидеров, правда отрыв от двух прямых конкурентов уж очень солидный. Команда занимает третье месте с набранными 23 очками и на шесть пунктов опережает ближайшего преследователя. Сборная Эквадора может доставить проблемы абсолютно любому сопернику и предстоящий матч обещает быть очень интересным. Последние два поединка команды завершились победами над Чили (2:0) и Венесуэлой (1:0).

Информация для ставок

Бразилия проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а Эквадор уступил в двух встречах

Сборная Бразилии забивала только в двух выездных встречах из пяти последних

Эквадор не обыгрывал Бразилию уже 11 матчей подряд

Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а борьба будет проходить больше в середине поля. Предлагаем сделать ставку, что команды не выявят победителя и закончат матч вничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.3.