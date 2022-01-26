Эквадор — Бразилия. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (28.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.3. Поверить в успех Эквадора можно за 3.35. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3.
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завтра, 00:00
Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.79. На ТМ 2 коэффициент немного больше и достигает 2.1.
Форма команд
Бразилия уже обеспечила себе путевку в Катар и теперь просто играет за первое место в группе, конкурируя с Аргентиной. Коллектив набрал 35 очков и еще ни разу не проигрывал в этой квалификации, что говорит о хорошей физической форме футболистов на протяжении всего цикла отбора. В прошлом туре квалификации сборная Бразилии сыграла вничью с Аргентиной на выезде (0:0), а ранее минимально одолела Колумбию (1:0).
Эквадор также находится среди лидеров, правда отрыв от двух прямых конкурентов уж очень солидный. Команда занимает третье месте с набранными 23 очками и на шесть пунктов опережает ближайшего преследователя. Сборная Эквадора может доставить проблемы абсолютно любому сопернику и предстоящий матч обещает быть очень интересным. Последние два поединка команды завершились победами над Чили (2:0) и Венесуэлой (1:0).
Информация для ставок
- Бразилия проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а Эквадор уступил в двух встречах
- Сборная Бразилии забивала только в двух выездных встречах из пяти последних
- Эквадор не обыгрывал Бразилию уже 11 матчей подряд
- Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а борьба будет проходить больше в середине поля. Предлагаем сделать ставку, что команды не выявят победителя и закончат матч вничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.3.