Эквадор — Сенегал. Прогноз на матч чемпионата мира (29.11.2022)

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вчера, 12:39

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение Эквадору, и предлагают коэффициент на их победу – 2.45. Поверить в успех Сенегала, как и в ничейный результат можно по коэффициенту 3.15.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.4. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо ниже и достигает 1.6.

Форма команд

Сборная Эквадора добилась хороших результатов в первых двух турах и лидирует в своей группе вместе с Нидерландами, имея по четыре очка. Коллектив опережает нынешнего соперника на один балл, а это значит, что его устраивает даже ничейный результат, а параллельный поединок не будет иметь никакого значения. В прошлой игре Эквадор сыграл вничью с Нидерландами (1:1), а в матче открытии турнира обыграл Катар (2:0).

Команда Сенегала во втором туре справилась с хозяевами турнира и теперь вышла на решающий поединок с Эквадором, где нуждается только в победе. Сенегал отстает на один балл от прямых конкурентов, поэтому ничья не поможет ему пробиться в плей-офф, что делает матч интереснее. Два последних матча Сенегала закончились победой над сборной Катара (3:1) и поражением от Нидерландов (0:2).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей Эквадора завершились ничейным результатом

Пять из шести последних матчей Сенегала завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В единственном товарищеском матче между сборными победу одержал Сенегал (1:0)

Шесть из семи последних встреч Эквадора завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сборная Сенегала будет вынуждена открывать и рисковать, чем вполне может воспользоваться соперник. Предлагаем сделать ставку на победу Эквадора по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.