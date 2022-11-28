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Эквадор — Сенегал. Прогноз на матч чемпионата мира (29.11.2022)

вчера, 12:39
Сенегал

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение Эквадору, и предлагают коэффициент на их победу – 2.45. Поверить в успех Сенегала, как и в ничейный результат можно по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.493.243.16
Лига Ставок 2.75 3.25 2.75
Мелбет 2.80 3.20 2.75
1XBET 2.48 3.28 3.24

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.4. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо ниже и достигает 1.6.

Форма команд

Сборная Эквадора добилась хороших результатов в первых двух турах и лидирует в своей группе вместе с Нидерландами, имея по четыре очка. Коллектив опережает нынешнего соперника на один балл, а это значит, что его устраивает даже ничейный результат, а параллельный поединок не будет иметь никакого значения. В прошлой игре Эквадор сыграл вничью с Нидерландами (1:1), а в матче открытии турнира обыграл Катар (2:0).

Команда Сенегала во втором туре справилась с хозяевами турнира и теперь вышла на решающий поединок с Эквадором, где нуждается только в победе. Сенегал отстает на один балл от прямых конкурентов, поэтому ничья не поможет ему пробиться в плей-офф, что делает матч интереснее. Два последних матча Сенегала закончились победой над сборной Катара (3:1) и поражением от Нидерландов (0:2).

Информация для ставок

  • Шесть из десяти последних матчей Эквадора завершились ничейным результатом
  • Пять из шести последних матчей Сенегала завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • В единственном товарищеском матче между сборными победу одержал Сенегал (1:0)
  • Шесть из семи последних встреч Эквадора завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сборная Сенегала будет вынуждена открывать и рисковать, чем вполне может воспользоваться соперник. Предлагаем сделать ставку на победу Эквадора по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.85 1.58 2.48 1.27 3.99
Лига Ставок 2.18 1.66 1.64 2.22
Мелбет 1.67 2.28
1XBET 1.63 2.50
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:52
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:33
Думаю, что будет результатаивная ничья
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