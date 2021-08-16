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«Эльче» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч чемпионата Испании (16.08.2021)

сегодня, 00:19

«Эльче» сыграет против «Атлетика» из Бильбао в рамках первого тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.973.352.12
Фонбет 3.70 2.90 2.30
Мелбет 3.72 3.22 2.28
1XBET 3.72 3.22 2.28

Ставки букмекеров

«Атлетик» — фаворит поединка. Поставить на победу клуба из Страны Басков можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.30, а победа хозяев — 4.85.

Форма команд

«Атлетик» был хорош в прошлом сезоне после того, как клуб возглавил Марселино. Команда выиграла Суперкубок Испании и была близка к тому, чтобы в двух финалах кряду выиграть Кубок Испании, но провалилась. Клуб в товарищеских матчах запомнился тем, что играет очень прагматично. «Атлетику» проще забить 1-2 гола и сидеть в защите, чем атаковать и пытаться забить еще.

«Эльче» в товарищеских матчах смотрелся не лучшим образом. Команда уступила в двух играх, два матча команде удалось выиграть и дважды сыграть вничью, в итоге получился идеальный баланс — две ничьих, два поражения и две победы. Команда ужасна в нападении, с обороной не все так плохо. «Эльче» очень тяжело даются голы, эта команда с трудом забивает даже один мяч в поединке.

Информация для ставок

  • «Эльче» выиграл один матч из последних пяти
  • «Атлетик» выиграл три матча из последних пяти
  • «Эльче» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Эти команды находятся далеко не в своей лучшей форме, но могут выдать интересный поединок. Оба клуба совершенно точно способны забить хотя бы один мяч в игре, именно поэтому стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.35.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Химок» в матче с «Сочи».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.84 1.61 2.46
Лига Ставок 2.26 1.62 1.67 2.16
Мелбет 1.51 2.74
1XBET 1.51 2.74
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