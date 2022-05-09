«Эльче» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.05.2022)

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вчера, 15:58

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.63. В случае победы «Эльче», зайдет коэффициент 5.9. Ничью можно выбрать по 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 2.13 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Атлетико» не смог также стабильно провести нынешний сезон как прошлый, и уже уступил чемпионство соседям из мадридского «Реала». Однако, подопечные Диего Симеоне имеют хорошие шансы финишировать в первой четверке и квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий футбольный год. Сейчас «Атлетико» идет четвертым и имеет в своем активе 64 балла. В прошлом туре команда на своем поле обыграла «Реал» (1:0), а ранее уступила на выезде «Атлетику» из Бильбао (0:2).

«Эльче» при нестабильной игре смог сохранить своем место в Ла Лиге и может спокойно заканчивать сезон, при этом стараясь набирать очки. Команда набрала 39 баллов, что позволяет ей занимать 14 место, однако разница забитых и пропущенных мячей оставляет желать лучшего (37:48). Матч с одним из лидеров испанского футбола всегда интересен для болельщиков, поэтому футболисты постараются порадовать их результатом. Два последних матча «Эльче» завершились крупным поражением от «Кадиса» (0:3) и ничьей с «Осасуной» (1:1).

Информация для ставок

«Эльче» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей «матрасников» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эльче» проиграл четыре последних встречи с «Атлетико»

Семь из десяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Атлетико» имеет хорошие шансы на бронзовые медали чемпионата Испании, ведь отстает от «Севильи» всего на один пункт. Предполагаем, что чемпион страны прошлого сезона сможет одержать верх над нестабильными хозяевами. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.