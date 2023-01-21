«Эльче» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.01.2023)

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вчера, 20:16

Ставки букмекеров

«Осасуна» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.15. В то время на победу «Эльче» коэффициент составляет 3.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.4. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно всего по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Эльче» пытается набирать очки и даже добился ничьей с «Кадисом» в последнем туре (1:1), но этого очень мало, чтобы исправить очень нехорошую ситуацию, которая сложилась за первую половину сезона. Клуб идет на последнем месте и имеет в активе лишь пять очков, отставая от ближайшего соперника на 10 пунктов. До игры с «Кадисом», команда уступила «Сельте» в Ла Лиге с минимальным счетом (0:1).

«Осасуна» напротив, очень хорошо выглядит в последних матчах и остается в верхней части турнирной таблицы. Коллектив идет на седьмой позиции с набранными 27 баллами и опережает ближайшего соперника всего на одно очко. В матче с последней командой Ла Лиги, гости постараются добиться максимального результата. В последней игре кубка Испании «Осасуна» по пенальти прошла «Эльче» (3:2), а в чемпионате переиграла «Мальорку» (1:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Эльче» во всех турнирах завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Осасуна» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Шесть из восьми последних матчей команд завершились ничейным результатом.

Прогноз

«Эльче» не выглядит конкурентоспособным клубом на данный момент и вряд ли наберет очки в предстоящей встрече. Предлагаем сделать ставку на победу «Осасуны» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.