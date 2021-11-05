«Эмполи» – «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (05.11.2021)

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05 ноября 2021, 12:48

Двенадцатый тур итальянской Серии А стартует поединком, в котором встретятся «Эмполи» и «Дженоа». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы, но все же решили отдать небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Эмполи» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 3.7, а поверить в победу «Дженоа» предлагают по коэффициенту 3.38.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.6. Низовой исход данного матча (ТМ 2.5) стоит 2.28. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Эмполи» после 11 сыгранных матчей занимает 11-е место в турнирной таблице. Коллектив отлично провел предыдущую встречу, где сумел на выезде обыграть «Сассуоло» (2:1). Туром ранее дома коллектив противостоял «Интеру», но уступил со счетом 0:2.

«Дженоа» уже длительное время не может победить, такая череда неудач приблизила команду к зоне вылета. Минувшие две игры завершились для коллектива вничью, сначала на выезде со «Специей» (1:1), а затем дома с «Венецией» (0:0).

Информация для ставок

У «Эмполи» три победы и три поражения в последних шести поединках

Безвыигрышная серия «Дженоа» составляет восемь матчей

«Дженоа» одержала победу в трех минувших очных встречах

Три из четырех последних игр с участием и «Эмполи» и «Дженоа» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Несмотря на то, что «Эмполи» имеет небольшое преимущество на старте, команде будет очень сложно отобрать очки у своего соперника. Нас ожидает боевой поединок, в котором очень трудно определить победителя, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Мелбет.