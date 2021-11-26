«Эмполи» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (27.11.2021)

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26 ноября 2021, 00:59

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам 14-й тур чемпионата Италии. «Эмполи» ждет в гости «Фиорентину». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Фиорентина». Команда играет на выезде, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Эмполи» оценивается в 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Фиорентина» чередует победы и поражения, более удачно играя на своем стадионе. Перед стартом очередного тура команда набрала 21 очко в 13 матчах и занимает седьмое место. У коллектива четко прослеживаются проблемы в выездных поединках, поэтому матч против новичка Серии А не станет «легкой прогулкой» для флорентийских футболистов. В последнем туре «Фиорентина» обыграла одного из лидеров лиги «Милан» (4:3), а ранее уступила «Ювентусу» (0:1).

«Эмполи» показывает хорошие результаты для команды, которая только в этом сезоне вернулась в элитный дивизион Италии. Клуб идет в середине таблицы, удерживая 12-е место с 16 очками. На данном отрезке сезона попадание в зону вылета футболистам «Эмполи» не грозит, однако расслабляться еще рано и необходимо бороться за очки в каждом матче. В последних двух встречах Серии А команда уступила «Вероне» (1:2) и разошлась миром с «Дженоа» (2:2).

Информация для ставок

«Фиорентина» проиграла три последних выездных поединка с одинаковым счетом (1:1)

«Эмполи» не может одержать победу на своем стадионе уже четыре матча подряд

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фиорентина» выиграла четыре из шести последних матчей с «Эмполи»

Прогноз

«Фиорентина» неуверенно играет на выезде в последних встречах, поэтому предлагаем обратить внимание на статистику, а именно на тотал больше 2.5 голов. Рекомендуем сделать ставку на такой исход по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет.