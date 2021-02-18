«Эрцгебирге» — «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги 2 (19.02.2021)

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18 февраля 2021, 10:44

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 22-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Эрцгебирге» ждет в гости «Бохум».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бохум». Команда играет гостевой поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.05. Победа «Эрцгебирге» оценивается в 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.45.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Бохум» находится в тройке лидирующих команд второй Бундеслиги. Команда за последний месяц проиграла всего один матч в чемпионате и показывает стабильный футбол. В последней игре «Бохум» обыграл «Айнтрахт Б» (2:0), а туром ранее оказался сильнее «Оснабрюка» (2:1).

«Эрцгебирге» после двух побед во второй Бундеслиге снова начал серию без викторий, которая на данный момент насчитывает три игры. Тем не менее команда находится на девятом месте в чемпионате и располагается на безопасном расстоянии от зоны вылета. В последнем туре клуб проиграл «Хайденхайму» (0:2) и сыграл вничью с «Гамбургом» (3:3).

Информация для ставок

• Четыре из пяти домашних поединков «Эрцгебирге» закончились исходом «обе забьют»

• «Бохум» проиграл всего один матч на выезде из пяти последних во всех турнирах

• «Бохум» выиграл три последние встречи против «Эрцгебирге»

• В восьми из десяти матчей между командами заходила ставка «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет очень напряженная борьба с большим количеством голевых моментов. Предлагаем поставить в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» с коэффициентом 1.65.