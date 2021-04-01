«Эспаньол» — «Фуэнлабрада»: прогноз на матч Сегунды (01.04.2021)

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вчера, 10:14

«Эспаньол» сыграет против «Фуэнлабрады» в рамках 32-го тура испанской Сегунды. Матч пройдет 1 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Эспаньол», на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.68. Ничейный исход оценивают в 3.50, а победу «Фуэнлабрады» — в 6.10.

Форма команд

«Эспаньол» расположился на первой строчке в турнирной таблице Сегунды. Клуб отыграл 31 поединок и набрал 61 пункт. В нынешнем сезоне каталонцы выиграли 18 матчей, семь раз играли вничью и проиграли шесть поединков. Клуб из Барселоны забил 49 мячей и пропустил 21 гол. В последних матчах «Эспаньол» очень неплох, клуб набрал хорошую форму, победить эту команду будет очень сложно.

«Фуэнлабрада» находится на девятой позиции. Клуб набрал 42 очка. В этом сезоне у «Фуэнлабрады» дела идут не лучшим образом, но команда выступает примерно на своем уровне. Испанский клуб выиграл девять поединков, 15 раз играл вничью и проиграл в семи матчах. «Фуэнлабрада» отметилась 36 забитыми мячами, в свои ворота клуб пропустил 32 гола. В последних поединках у «Фуэнлабрады» были проблемы, но в целом игру клуба можно назвать хорошей.

Информация для ставок

● «Эспаньол» выиграл 11 из 15 домашних матчей в этом сезоне — второй лучший показатель в Сегунде после «Леганеса» (12)

● «Фуэнлабрада» проиграла всего в одном матче из последних пяти

● «Эспаньол» не проигрывает вот уже восемь матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «оба клуба забьют» по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на то, что второй гол в матче будет забит «Эспаньолом» по 2.10.

Также мы можем предложить прогноз на матч «Альмерия» — «Райо Вальекано».