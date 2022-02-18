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«Эспаньол» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (20.02.2022)

вчера, 16:51

20 февраля 2022 года состоится поединок «Эспаньол — Севилья». Этот матч пройдет в рамках очередного тура чемпионата Испании футболу на домашнем стадионе каталонского «Эспаньола». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.743.322.21
Фонбет 3.50 3.20 2.20
Мелбет 3.56 3.30 2.31
1XBET 3.56 3.30 2.31
BetBoom 3.58 3.18 2.28

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Севилья». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.18. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа хозяев поля в 3.55. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Эспаньола» 28 баллов и 13-я строчка в турнирной таблице. В активе клуба — семь побед, семь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 34 мяча. В последних матчах каталонская команда не может похвастаться хорошими результатами и часто проигрывает — поражения от «Атлетика» из Бильбао со счетом 2:1, а также от «Бетиса» 1:4 и ничья с «Барселоной» 2:2.

«Севилья» в нынешнем сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 50 баллов. У команды 14 побед, восемь ничьих и два поражения. Коллектив забил 36 голов и пропустил 16 мячей. В последних матчах «Севилья» выглядит неплохо и регулярно набирает драгоценные баллы — победа над «Эльче» со счетом 2:0, а также ничья с «Осасуной» 0:0 и с «Сельтой» 2:2.

Информация для ставок

  • «Севилья» не проигрывает пять игр кряду
  • «Эспаньол» не побеждает шесть игр кряду
  • У «Севильи» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.60. Даже в своей далеко не лучшей форме «Севилья» регулярно забивает, у команды пять голов в трех последних встречах. Ставка может сыграть в этой игре.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.74 1.66 2.35 1.32 3.59
Фонбет 1.62 2.30
Мелбет 1.66 2.43
1XBET 1.66 2.43
Все комментарии
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t6rt8q95y79c
вчера в 19:46
Футбольный клуб «Севилья» одержит победу.
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