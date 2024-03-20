«Эспаньол» — «Тенерифе». Прогноз на матч Сегунды (23.03.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Тенерифе», могут поставить по 4.5. Коэффициент на ничью составляет 3.1.
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23 марта 2024, 23:00
суббота
Тотал больше 2 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.92, в то время как низовой исход (ТМ 2) оценивается по 1.88. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.
Форма команд
«Эспаньол» решительно настроен в очередной раз вернуться в Ла Лигу и сейчас ведет борьбу за первые два места, которые дают прямую путевку в элитный дивизион. На данный момент коллектив занимает третье место, но отстает на один пункт от второго в таблице «Эльче». Команда играет на своем поле и постарается справиться с середняком Сегунды, чтобы по возможности обойти конкурентов. Два последних матча «Эспаньол» обыграл на выезде «Сарагосу» (1:0) и ничьей с «Алькорконом» (1:1).
«Тенерифе» не блещет результатами и идет в нижней части турнирной таблицы, рассчитывая не опуститься ниже. Команда смогла набрать 41 балл, что позволяет занимать 13 место и опережает зону вылета на 11 пунктов. Такой запас очков позволяет быть болельщикам спокойными, но расслабляться слишком рано, ведь еще достаточно туров до конца сезона. В прошлом туре «Тенерифе» поделил очки с «Уэской» (0:0), а ранее уступил на выезде «Расингу» (2:4).
Информация для ставок
- «Эспаньол» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Шесть из десяти выездных матчей «Тенерифе» за последнее время завершились поражениями
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти последних поединков завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды преследуют свои цели и нуждаются в очках, поэтому игра будет определенно сложной и напряженной до последней минуты. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на «Эспаньол» по коэффициенту 1.95 букмекерской конторе Лига Ставок.