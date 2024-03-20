«Эспаньол» — «Тенерифе». Прогноз на матч Сегунды (23.03.2024)

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сегодня, 16:48

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Тенерифе», могут поставить по 4.5. Коэффициент на ничью составляет 3.1.

Тотал больше 2 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.92, в то время как низовой исход (ТМ 2) оценивается по 1.88. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Эспаньол» решительно настроен в очередной раз вернуться в Ла Лигу и сейчас ведет борьбу за первые два места, которые дают прямую путевку в элитный дивизион. На данный момент коллектив занимает третье место, но отстает на один пункт от второго в таблице «Эльче». Команда играет на своем поле и постарается справиться с середняком Сегунды, чтобы по возможности обойти конкурентов. Два последних матча «Эспаньол» обыграл на выезде «Сарагосу» (1:0) и ничьей с «Алькорконом» (1:1).

«Тенерифе» не блещет результатами и идет в нижней части турнирной таблицы, рассчитывая не опуститься ниже. Команда смогла набрать 41 балл, что позволяет занимать 13 место и опережает зону вылета на 11 пунктов. Такой запас очков позволяет быть болельщикам спокойными, но расслабляться слишком рано, ведь еще достаточно туров до конца сезона. В прошлом туре «Тенерифе» поделил очки с «Уэской» (0:0), а ранее уступил на выезде «Расингу» (2:4).

Информация для ставок

«Эспаньол» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Шесть из десяти выездных матчей «Тенерифе» за последнее время завершились поражениями

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних поединков завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды преследуют свои цели и нуждаются в очках, поэтому игра будет определенно сложной и напряженной до последней минуты. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на «Эспаньол» по коэффициенту 1.95 букмекерской конторе Лига Ставок.