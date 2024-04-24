«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (24.04.2024)

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сегодня, 00:24

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Ливерпуль», на который можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.42. Выбрать победу хозяев можно по 7.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.73.

Форма команд

«Эвертон» старается сохранить свое место в АПЛ и еще не решил свои проблемы в этом сезоне. «Ириски» занимают 16 место с 30 баллами и опережают зону вылета на пять очков, а отстают от «Брентфорда» на пять пунктов. В игре с «Ливерпулем» для хозяев очень важно не проиграть, ведь это дерби, где болельщикам важен результат больше, чем турнирное положение. Два последних матча «Эвертона» завершились победой над «Ноттингем Форест» (2:0) и разгромным поражением от «Эвертона» (0:6).

«Ливерпуль» борется за каждый балл последних турах АПЛ , ведь на кону чемпионство в Англии. «Красные» занимают второе место с 74 баллами и отстают от «Арсенала» на один пункт, но имеют игру в запасе. Не стоит забывать и о «Манчестер Сити», который идет сзади, но сыграл на два матча меньше лидера. В игре с «Эвертоном» гости будут играть исключительно на победу, ведь потеря очков моментально осложнит ситуацию. В прошлом туре «Ливерпуль» победил «Фулхэм» (3:1), а неделей ранее неожиданно уступил «Кристал Пэлас» (0:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Эвертон» выиграл только три матча из десяти последних на своем поле

«Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Эвертона»

Прогноз

«Ливерпуль» максимально настроен на победу и даже принципиальность «ирисок» и желание помешать своим соседям вряд ли поможет хозяевам. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.42 в букмекерской конторе Лига Ставок.