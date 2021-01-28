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«Эйбар» — «Севилья»: прогноз на матч Примеры (30.01.2021)

28 января 2021, 10:23

«Эйбар» 30 января 2021 года принимает на своем стадионе «Севилью».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.263.342.05
Fonbet Live! 100.00 21.00 1.02
Мелбет 4.72 3.37 1.91
Лига ставок 4.20 3.50 2.00

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Севильи», поэтому советуют поставить на триумф этого клуба с коэффициентом 2.08. Ничейный исход оценивают в 3.20, а победу «Эйбара» в 4.10. Гости в нынешнем сезоне очень хороши, клуб может замахнуться на топ-3, однако для этого нужно побеждать в каждом матче.

Форма команд

«Эйбар» находится на 15-й строчке в таблице и имеет 20 пунктов в активе. Команда показывает неплохой футбол, но с результатами не везет. Свой последний матч команда провела в ничью со счетом 1:1.

«Севилья» расцвела в нынешнем сезоне. Команда идет на четвертом месте в таблице и имеет в активе 36 пунктов. Свой предпоследний матч клуб выиграл со счетом 3:0 у «Кадиса». Цель у «Севильи» на этот сезон — попасть в зону ЛЧ, на данный момент у команды есть все шансы на то, чтобы закрепиться.

Информация для ставок

  • «Севилья» проиграла лишь один матч из последних пяти
  • У «Эйбара» одна победа в пяти матчах
  • «Эйбар» пропускал в каждом из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке «голы в обоих таймах» с коэффициентом 2.04. Гости в этом сезоне много забивают, а «Эйбар» часто пропускает. Это идеальное время, чтобы поставить на голы в обоих таймах и наслаждаться выигрышем.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.263.342.05
Fonbet Live! 100.00 21.00 1.02
Мелбет 4.72 3.37 1.91
Лига ставок 4.20 3.50 2.00
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
28 января в 10:24
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Севилья»
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