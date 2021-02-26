«Эйбар» — «Уэска». Прогноз на матч испанской Примеры (27.02.2021)

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сегодня, 09:40

27 февраля 2021 года «Эйбар» встретится с «Уэской» в очередном туре испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Эйбара» за коэффициентом 2.15. Также можно поставить на ничейный исход за 3.40 и на победу «Уэски» за 3.60.

Форма команд

«Эйбар» находится на 17-й строчке в турнирной таблице, в активе у клуба 21 очко. Последние матчи «Эйбара» ужасны, клуб не может отыскать свою игру и вынужден постоянно чередовать поражения и ничьи.

«Уэска» — худшая команда чемпионата Испании. В активе клуба (который расположился на 20-й строчке) 19 баллов. В нынешнем сезоне «Уэска» лишь трижды побеждала, десять раз играла вничью и 11 раз проиграла.

Информация для ставок

● «Уэска» выиграла два матча из последних пяти

● «Эйбар» не выиграл ни одного из последних пяти матчей

● У «Эйбара» одна победа в 12 домашних матчах сезона

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что первый гол «Уэска» забьет в первом тайме за коэффициентом 2.70. Также можно поставить на то, что время первого гола — с 1 по 31 минуту за коэффициентом 2.10.

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