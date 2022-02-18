«Эйпен» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.02.2022)

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вчера, 17:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.47. Победа «Эйпена» оценивается по 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.86.

Форма команд

«Брюгге» проводит не самый яркий сезон и оказался в роли догоняющего в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Команда идет на третьей позиции и набрала 51 очко, что на девять меньше, чем у лидера «Юнион Сент-Жиллуаз». Чтобы сократить расстояние, действующему чемпиону Бельгии необходимо выигрывать все предстоящие поединки и надеяться на осечки конкурентов. В прошлых двух поединках «Брюгге» обыграл на своем поле «Шарлеруа» (2:0), а ранее на своем поле уступил «Генту» (1:2).

«Эйпен» давно не может победить в чемпионате и понемногу опускается все ближе к зоне вылета. Коллектив идет на 15 месте, имея в активе 27 очков, и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо провести тщательную работу над ошибками. У команды 46 пропущенных мячей, что говорит о слабой линии обороны, с которой необходимо работать. В прошлом туре чемпионате «Эйпен» проиграл «Генту» (0:1), а ранее уступил «Андерлехту» (1:4).

Информация для ставок

«Эйпен» не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Брюгге» забивал в девяти из десяти последних поединков на выезде

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Брюгге» нельзя ошибаться, ведь любая потеря очков только увеличит отставание от лидерской позиции. Предполагаем, что чемпион страны сможет справиться с аутсайдером и одержит уверенную победу. Сделать ставку на гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.26 в букмекерской конторе Фонбет.