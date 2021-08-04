«Факел» — «Олимп-Долгопрудный». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

4 августа «Факел» примет «Олимп-Долгопрудный» в рамках очередного этапа Кубка России. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Факел». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.44. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.00 и на победу гостей за 7.60.
Форма команд
«Факел» идет на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ. В активе клуба — десять баллов. В последних поединках «Факел» выглядит очень хорошо, команда в прекрасной форме и имеет все шансы побороться за золотые медали второго по силе чемпионата России.
«Олимп» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. Ситуация у этого клуба очень печальная. В последних матчах «Олимп» выглядит очень плохо, команда в ужасной форме и не может похвастаться хорошими результатами. Даже в товарищеских матчах у «Олимпа» были большие проблемы, не говоря уже об официальных играх в этом сезоне.
Информация для ставок
- «Олимп» не побеждает четыре игры кряду
- «Факел» не проигрывает вот уже 14 игр кряду
- «Олимп» пропускает голы четыре матча кряду
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — гол с 61-й по 75-ю минуту матча по коэффициенту 2.65. Также в этом поединке можно поставить на то, что клубы забьют 2-3 гола — коэффициент 1.90.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Томи» в матче Кубка России с «Велесом».