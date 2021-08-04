«Факел» — «Олимп-Долгопрудный». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

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сегодня, 00:25

4 августа «Факел» примет «Олимп-Долгопрудный» в рамках очередного этапа Кубка России. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Факел». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.44. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.00 и на победу гостей за 7.60.

Форма команд

«Факел» идет на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ . В активе клуба — десять баллов. В последних поединках «Факел» выглядит очень хорошо, команда в прекрасной форме и имеет все шансы побороться за золотые медали второго по силе чемпионата России.

«Олимп» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. Ситуация у этого клуба очень печальная. В последних матчах «Олимп» выглядит очень плохо, команда в ужасной форме и не может похвастаться хорошими результатами. Даже в товарищеских матчах у «Олимпа» были большие проблемы, не говоря уже об официальных играх в этом сезоне.

Информация для ставок

«Олимп» не побеждает четыре игры кряду

«Факел» не проигрывает вот уже 14 игр кряду

«Олимп» пропускает голы четыре матча кряду

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — гол с 61-й по 75-ю минуту матча по коэффициенту 2.65. Также в этом поединке можно поставить на то, что клубы забьют 2-3 гола — коэффициент 1.90.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Томи» в матче Кубка России с «Велесом».