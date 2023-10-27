«Факел» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России. (28.10.2023)

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вчера, 19:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Факела» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Факел» вроде бы старается набирать очки, где только возможно, но пока этого все еще мало. Клуб из Воронежа занимает лишь 13 место с 12 очками и находится в зоне вылета, а матч с набирающим ход «Спартаком» вряд ли сулит хозяевам что-то хорошее. Даже ничья будет неплохим результатом для хозяев в этот футбольный вечер. В прошлом туре «Факел» обыграл на выезде «Оренбург» (2:1), а ранее поделил очки с «Динамо» (0:0).

«Спартак» вышел уже на четвертое место в турнирной таблице и сравнялся в разнице забитых и пропущенных мячей (18:18). В активе «народной команды» 20 баллов, а отставание от лидера составляет восемь пунктов. В случае победы у московского коллектива будет шанс подняться вверх на одну ступеньку. В прошлой игре РПЛ «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:0), а раньше разошелся миром с ЦСКА (2:2).

Информация для ставок

«Факел» не проигрывает уже четыре поединка подряд во всех турнирах

«Спартак» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

«Спартак» выиграл шесть последних встреч у «Факела»

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, команды много забивают друг другу в личных встречах. Предполагаем, что и предстоящий поединок порадует болельщиков большим количеством забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.