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«Фаренсе» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.04.2021)

вчера, 19:40

«Фаренсе» и «Брага» проведут очную встречу в рамках 25-го тура чемпионата Португалии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 5 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.973.871.65
Мелбет 5.05 3.80 1.71
BetBoom 4.70 3.70 1.70

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Брагу» фаворитом в этой встрече. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.65. Заключить пари на домашнюю викторию «Фаренсе» БК Фонбет предлагает по котировке 5.45, а ничья идет за 3.88.

На результативность этой игры букмекер выставил равную линию. Ставки на тотал больше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.93, меньше – 1.96.

Форма команд

«Фаренсе», набрав 22 очка, занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. По ходу сезона команда взяла пять побед и семь ничьих, потерпев 12 поражений. В прошлом туре лиги хозяева грядущей встречи переиграли в гостях «Боавишту» (1:0).

Эта победа дала возможность «Фаренсе» выйти из зоны вылета, которую клуб теперь опережает на один зачетный пункт.

«Брага» проиграла в прошлом туре лиги «Бенфике», опустившись на четвертое место. Перед этим «оружейники» не смогли победить в гостях «Фамаликан», сыграв с соперником вничью 2:2.

«Канониры» продолжают вести заочную борьбу с «Бенфикой» за третью строчку. От прямого конкурента «Брага» отстает на один балл при равном количестве сыгранных матчей.

Информация для ставок

  • В пяти прошлых матчах «Фаренсе» в чемпионате сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Брага» не пропускала голы в 5 из 7 предыдущих игр против соперника
  • «Фаренсе» не побеждал в пяти предыдущих играх на своем поле

Прогноз

Любая потеря очков может существенно усложнить жизнь «Браге» в борьбе за третью строчку с «Бенфикой». В связи с этим гости выйдут на предстоящий поединок с максимальной мотивацией обыграть удобного для себя соперника. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Браги» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Морейренсе» — «Спортинг».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.50 1.87 2.02 1.48 2.79
Мелбет 1.95 1.94
BetBoom 2.90 1.37 1.92 1.82 1.53 2.37
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shlomo
shlomo
вчера в 19:51
Гости не проиграют
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