«Фенербахче» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

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сегодня, 20:09

9 декабря 2021 года состоится поединок «Фенербахче» — «Айнтрахт». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры видят «Айнтрахт». Поставить на победу немцев можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа хозяев в 2.95.

Форма команд

В этом сезоне «Фенербахче» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы D. В активе клуба — пять баллов. У команды одна победа, две ничьих и два поражения. Турки забили шесть голов и пропустили семь мячей.

«Айнтрахт» — лидер группы D. У команды 11 баллов. В активе немцев — три победы и две ничьих. Всего «Айнтрахт» забил девять голов и пропустил пять мячей.

Информация для ставок

● «Фенербахче» проиграл один матч из последних пяти

● «Айнтрахт» проиграл один поединок из последних пяти

● У «Фенербахче» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Фенербахче“» по коэффициенту 1.65. Турки в последних матчах выглядят очень даже неплохо и вполне могут побороться с немцами.