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«Фенербахче» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

сегодня, 20:09

9 декабря 2021 года состоится поединок «Фенербахче» — «Айнтрахт». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.95 3.70 2.30
Мелбет 3.07 3.74 2.36
1XBET 3.07 3.74 2.36
BetBoom 2.99 3.74 2.32

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры видят «Айнтрахт». Поставить на победу немцев можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа хозяев в 2.95.

Форма команд

В этом сезоне «Фенербахче» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы D. В активе клуба — пять баллов. У команды одна победа, две ничьих и два поражения. Турки забили шесть голов и пропустили семь мячей.

«Айнтрахт» — лидер группы D. У команды 11 баллов. В активе немцев — три победы и две ничьих. Всего «Айнтрахт» забил девять голов и пропустил пять мячей.

Информация для ставок

● «Фенербахче» проиграл один матч из последних пяти
● «Айнтрахт» проиграл один поединок из последних пяти
● У «Фенербахче» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Фенербахче“» по коэффициенту 1.65. Турки в последних матчах выглядят очень даже неплохо и вполне могут побороться с немцами.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.38 1.68
1XBET 2.38 1.68
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 20:21
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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